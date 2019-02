Gaz naturel : Poursuite de l’investissement public

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a procédé, hier, à la mise en service du réseau d’approvisionnement

en gaz naturel au profit de 721 foyers du village Zaouia, dans la commune de Ben Azouz, à l’est de Skikda. Sur les 38 communes que compte la wilaya de Skikda, seulement 8 collectivités locales ne sont pas encore raccordées au réseau du gaz naturel, a précisé le ministre dans une allocution, prononcée à l’occasion rappelant que «l’insécurité qui régnait dans ces communes, situées à l’ouest de la wilaya durant les années du terrorisme a entravé leur raccordement au réseau du gaz naturel».

Il a ajouté que «grâce à la politique de la Concorde civile et le retour de la sécurité, les habitants sont retournés dans leurs régions d’origine et des instructions fermes pour raccorder ces régions au réseau du gaz naturel dans les meilleurs délais ont été données». L’opération de mise en service du réseau d’approvisionnement en gaz naturel au profit de 721 foyers de la localité Zaouia a nécessité un investissement public de 50 millions DA, et a porté sur la réalisation de 680 raccordements sur un linéaire de 23 km permettant d’atteindre un taux de couverture en gaz naturel de l’ordre de 79% dans cette wilaya, selon le explications fournies sur place.

Des exposés sur le secteur de l’énergie dans cette wilaya ont été présentés mettant en avant que de 2009 à 2018 un budget global de 750 millions DA destiné au raccordement de 5.745 foyers au gaz naturel a été mobilisé, à côté du financement à hauteur de 200 millions DA pour le raccordement de 2.761 foyers au réseau d’électricité, permettant d’atteindre un taux de couverture de 97% dans cette wilaya.