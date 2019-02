Habitat : 700 unités à Tizi Ouzou et 500 autres à Bouira

Une première liste de 752 bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL, appelés communément logements sociaux) a été affichée jeudi dernier par la daïra de Tizi-Ouzou, a-t-on appris vendredi du premier responsable de cette circonscription, Ghezaili Mahfoudh. Le chef de daïra qui a rassuré les citoyens que «l’étude des dossiers de logements s’est effectuée en toute transparence et dans le respect de loi», a invité les postulants qui s’estimaient lésés à introduire des recours auprès de la commission de recours de la wilaya, dans un délai de 8 jours à compter de la date d’affichage de la liste.

Parallèlement et suite à l’affichage de cette première liste, M. Ghezaili a organisé une journée de réception au profit des citoyens concernés par ce programme de logements, afin de leur donner toutes les explications et éclaircissements dont ils ont besoin. Quelque 400 personnes ont été reçues dans ce cadre, a-t-il indiqué à l’APS. Ce même responsable a souligné qu’il s’agit d’une première liste de bénéficiaires d’un programme de quelque 2.100 logements. Deux autres listes seront affichées ultérieurement, l’une en mai et l’autre en septembre prochains, a-t-il rassuré les demandeurs de ce programme. Le chef de daïra a remercié tous les citoyens pour leur avis sur cette liste, exprimés sur la page officielle de cette institution et précisé que «ces commentaires qui sont toujours les bienvenus, nous offre l’opportunité d’évaluer la qualité de travail que nous avons effectué pour l’élaboration de cette liste, qui a ciblée en priorité les cas sociaux les plus avérés».



500 logements sociaux et 200 décisions d’aides à l’habitat rural ont été attribués hier à leurs bénéficiaires à Bouira. Lors d’une cérémonie organisée dans le cadre des festivités célébrant la journée nationale du Chahid, le wali Mustapha Limani a remis les clés aux bénéficiaires de 500 logements sociaux et a octroyé des décisions d’aides à l’habitat rural à leurs bénéficiaires issus des communes de Dirah et d’El-Hakimia, situées à l’extrême sud du chef-lieu de la wilaya. Il a par ailleurs procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 100 logements promotionnels aidés (LPA) au niveau du chef-lieu de la wilaya. «Une enveloppe financière de l’ordre de 86 millions de dinars a été allouée à la réalisation de ce projet dans un délai de 34 mois», a précisé à l’APS le directeur local de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Zouadia Mourad. Un projet de 50 logements sociaux a aussi été lancé pour une enveloppe de 38 millions de dinars dans la commune de Bir Ghbalou, à une trentaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya.

Les autorités locales de la wilaya ont lancé également un chantier similaire portant sur la réalisation de 50 autres unités sociales dans la commune d’El-Hachimia (sud). «Un montant de plus de 34 millions de dinars a été consacré à cette opération qui devra être livrée dans un délai de 24 mois», selon les détails recueillis sur place. «La wilaya de Bouira connaît un véritable progrès en matière de logements tous segments confondus. En 2018, elle a enregistré la réception et l’attribution de 7.000 logements sociaux, et elle compte réceptionner 7.000 autres durant l’année en cours (2019)», a fait savoir M. Zouaidia. En marge de cérémonies de lancement de tous ces projets, l’OPGI a procédé au lancement de son service e-paiement pour faciliter à ces abonnés le paiement de leurs factures de locations à travers toute la wilaya.