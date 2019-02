34 wilayas en ont bénéficié : 40.000 logements attribués Depuis janvier

Pas moins de 1.014 logements, toutes formules confondues, ont été attribués hier à leur bénéficiaire, dans la wilaya de Tindouf, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Retenus dans le cadre des programmes d’habitat accordés ces dernières années à la wilaya de Tindouf, ces unités consistent en 500 logements de type promotionnel aidé (LPA), 500 aides à l’habitat rural et 14 logements de type location vente relevant de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL). Le ministre a annoncé, à cette occasion, de nouveaux programmes d’habitat, toutes formules confondues, en faveur de la wilaya de Tindouf, en vue de satisfaire les demandes exprimées, notamment sur les formules LPA et habitat rural, en plus de l’octroi de financements conséquents pour la prise en charge des travaux d’aménagement. M. Temmar a, à ce titre, mis l’accent sur l'impératif respect des spécificités climatiques de la région et des traditions locales en optant pour la construction de logements individuels et non collectifs, avant d’appeler à hâter l’établissement des listes des bénéficiaires de l’habitat rural et les accompagner dans la réalisation de leur logement.

Rappelant que les travaux d’aménagement seront assurés par l’Etat, le ministre a indiqué que son département veille à la livraison des cités d’habitation intégrées disposant des différentes structures publiques, dont les établissements scolaires, sécuritaires, sanitaires, sportifs et récréatifs. Plus de 40.000 logements ont été attribués à leurs bénéficiaires dans 34 wilayas du pays depuis le début de l’année en cours, a relevé M. Temmar, signalant aussi que 95.000 unités avaient été attribuées l’année dernière à travers le territoire national.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a procédé à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation de 500 LPA au niveau des cités «El-Wiam» et «El-Wifaq» à Tindouf, avant de lancer les travaux d’aménagement de ces cités dans le cadre du plan d’occupation du sol (POS).

Abdelwahid Temmar a, au terme de sa visite dans la wilaya, présidé une séance de travail avec les cadres de son secteur, au cours de laquelle il a suivi un exposé succinct sur les programmes d’habitat.

Le ministre a également rencontré des jeunes de la région et écouté leurs préoccupations, liées notamment aux conditions d’accès au logement, soulignant que l’Etat continuera à réaliser les attentes des jeunes dans tous les domaines afin de leur permettre de contribuer au développement du pays.