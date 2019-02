Transport scolaire : renforcer la flotte

Le parc de transport scolaire de la wilaya de M’sila s’est renforcé, à la faveur de l’acquisition de 10 nouveaux bus, a-t-on appris auprès des services.

Le chef de l’exécutif local, M. Brahim Ouchene, qui a présidé la cérémonie de distribution de ces bus au profit de dix communes rurales de la wilaya, a affirmé que le renforcement du transport scolaire dans les régions enclavées constitue «la préoccupation majeure des autorités locales».

Financée par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, cette opération vise à mettre fin au calvaire des élèves devant parcourir quotidiennement de longues distances à pied, pour se rendre à l’école, a-t-il dit, soulignant que «l’utilisation de ces bus se limitera uniquement au transport scolaire».

Le wali a par ailleurs affirmé que l’amélioration et la généralisation du transport scolaire va inéluctablement permettre d’augmenter les connaissances et les compétences des élèves, et de lutter contre la déperdition scolaire en milieu rural, avant de mettre en avant les efforts en cours pour que l’intégralité des communes enclavées parviennent, dans «un proche avenir», à surmonter leur déficit dans ce domaine.

Il est à noter que depuis le mois de novembre jusqu’à ce jour, la wilaya de M’sila, qui compte 47 communes, s’est dotée d’une flotte de 39 bus de transport scolaire, selon la même source.