Education - syndicats : Dialogue permanent

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a indiqué, hier à Alger, que certaines revendications des syndicats ne relèvent pas des compétences de son département. «La nature de la demande syndicale a changé. Ils (les syndicats, ndlr) évoquent la loi sur la retraite, l’augmentation des salaires et la hausse du niveau de vie, qui ne relèvent pas de la compétence du ministère de l’Éducation nationale», a déclaré Mme Benghabrit, dans un entretien accordé au quotidien l’Expression. «Il faut dire, à ce propos, que l’essentiel des revendications salariales a été acquis entre 2011 et 2012», a-t-elle rappelé, faisant remarquer, toutefois, l’inexistence, auparavant, de la gestion des carrières.

«L’intervention de la gestion informatisée a considérablement réduit les injustices (...) Notre système d’information nous donne la possibilité de faire en sorte à ce que des pans entiers de la gestion ne soient plus dépendants des individus», a-t-elle assuré. Et, par conséquent, les revendications socioprofessionnelles n’auront plus, à terme, leur raison d’être ou ne seront plus aussi déterminantes, a-t-elle encore fait savoir, estimant que le dialogue «permanent» engagé avec l’ensemble des partenaires du secteur, dont les syndicats, a permis de «réduire considérablement» le nombre de jours de grève, ces cinq dernières années. Mme Benghabrit est revenue sur le système pédagogique de son département, soumis, en 2012, au contrôle du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa), à l’initiative du Président de la République. «Nous avons eu les résultats en 2015. L’analyse sans complaisance de Pisa a mis à nu toutes les insuffisances du système éducatif national. Sur les 66 pays qui ont été évalués par Pisa, l’Algérie était à l’avant-dernier rang», a-t-elle déploré, soulignant, cependant, que l’Algérie avait pris acte des résultats. «J’ai mis en place un comité de pilotage et des dizaines d’inspecteurs qui travaillent depuis deux années sur les Item (un item désigne généralement l’énoncé d’une question ou un élément utilisé dans le questionnaire), pour comprendre comment les élèves ont réagi», a-t-elle fait savoir. «Partant du travail que nous avions accompli pour améliorer la pratique pédagogique, selon les conclusions de Pisa 2015, le ministère s’est inscrit pour le Pisa 2021. Nous aurons une idée précise sur les avancées et les manques de notre système. Entre-temps, l’équipe de pilotage intervient auprès des analystes de Pisa, pour avoir une appréciation qui soit la plus juste possible», a conclu la ministre.



Bac : Lancement demain des cours de soutien à distance



Le site de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) sera ouvert, à partir du 19 février, pour dispenser des cours de soutien au profit des élèves de la 3e année secondaire. L’annonce a été faite par la ministre de l’Éducation nationale via sa page officielle Facebook.

Nouria Benghabrit a précisé que les futurs candidats du baccalauréat 2019 pourront de ce fait bénéficier des cours de soutien à travers le site web de l’ONEFD, pour aider ces derniers dans la préparation de cet examen, et indiqué que les cours en question seront assurés par l’Office national d’enseignement et de formation à distance, à partir des adresses suivantes : «http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz» et «http://www.onefd.edu.dz/bac.html». Un site qui propose des sujets et les corrigés des examens du baccalauréat des années précédentes.

Il faut dire que ces adresses, qui proposeront des cours de soutien gratuitement et surtout conformes au programme de l’Éducation nationale, permettent un accompagnement des élèves dans leur parcours de préparation à l’examen du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 2018/2019, prévu, rappelons-le, du 16 au 20 juin prochain.

Il est bon de signaler que plus de 674.000 candidats sont inscrits pour passer l’examen du baccalauréat de 2019, dont près de 40% de candidats libres. Et, à ce propos, la ministre a assuré récemment que «tout est fin prêt, pour assurer le bon déroulement de cet examen», ce précieux sésame et unique diplôme permettant l’accès à des études supérieures et universitaires.

Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale s’engage à déployer les moyens matériels et humains à même de garantir aux candidats les conditions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves des fins de cycles scolaires, en général, et le bac, en particulier. Un examen qui s’inscrit dans la «continuité», puisque, comme l’a affirmé Mme Benghabrit, «il n’y aura pas de changement dans les épreuves du bac de 2019». La réforme du baccalauréat ne sera appliquée qu’après son passage par plusieurs étapes pour son approbation, notamment après l’obtention du quitus du gouvernement.

Pour l’élaboration des sujets du baccalauréat de la session 2019, pas moins de 500 cadres, enseignants et inspecteurs de l’éducation, spécialisés dans différentes matières, ont été mobilisés.

Dans cette optique, la première responsable du secteur avait donné de fermes instructions pour le choix des enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets. Un choix qui exige, entre autres, le facteur expérience comme critère déterminant, outre une qualification en la matière. Elle avait également souligné la nécessité de respecter les normes pédagogiques dans la formulation des questions des épreuves qui doivent êtres puisées du programme enseigné au cours de l’année scolaire 2018/2019.

Pour ce faire, les enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets d’examens nationaux ont bénéficié, en novembre dernier, d’une formation en vue d’améliorer leurs performances.

Selon la ministre, ce cycle de formation a permis à ces enseignants d’échanger les expériences et expertises sur les critères et indicateurs adoptés pour l’élaboration des sujets, ce qui permettra de réduire la marge d’erreur et de concevoir des sujets de qualité aux normes internationales.

Il convient de rappeler, à la fin, que la période de confirmation des informations des inscriptions des candidats pour les examens scolaires nationaux, session 2019, via le site de l’Office national des examens et concours (ONEC), s’étale du 14 janvier au 14 février. Ainsi, les futurs candidats aux examens de fin d’année pourront confirmer l’inscription sur l’adresse «http://bac.onec.dz», pour le bac, «http://bem.onec.dz», pour le Brevet d’enseignement moyen (BEM), et «http://cinq.onec.dz», pour l’examen de fin de cycle primaire.

Kamélia Hadjib