Réunion des Radios et télévisions arabes à Alger : à l’heure des nouveaux défis

«L’Algérie abritera les réunions périodiques annuelles des Radios et Télévisions arabes (ASBU) qui auront lieu du 20 au 25 février, à l’hôtel Sheraton», a annoncé, hier, le directeur du Centre arabe d'échanges d'informations et de programmes.

M. Mohcen Karim Slimani qui s’exprimait lors d'une conférence de presse au siège du centre technique des informations et programmes d’Alger, a mis l’accent sur l’importance de ces rencontres qui regrouperont les coordinateurs des télévisions et des radios du monde arabe.

M. Slimani a indiqué que ce sont 14 pays arabes qui ont déjà confirmé leurs participation à cette manifestation en plus des invités de l’Eurovision, Asiavision et l’Union des radios et télévisions africaine.

«Au programme de ces réunions, nous allons aborder les problèmes liés aux échanges entre les coordinateurs des sujets», a-t-il indiqué. D’autres sujets seront abordés au cours de ces réunions, pour ne citer que la question des flux migratoires, outre l’utilisation des réseaux sociaux comme source d’information en temps réel dans le traitement des sujets.

Ces publications rendues publiques en temps réel sur la Toile, dira M. Slimani, «sont souvent mises à profit par l’ASBU» rappelant que toute utilisation de ces informations est soumise à un certain nombre de conditions préalables et de règles pour vérifier la fiabilité de l’information et sa crédibilité. Durant cette manifestation, il sera, également question d’évaluer les réalisations accomplies en 2018 et d’évoquer les éventualités d'échange d'informations en temps réel en se mettant au diapason des nouvelles technologies.

Le DG du centre a mis en avant le fait que « durant l’année 2018, nous avons enregistré 3.900 heures d’échanges radiophoniques en programmes et news à raison de 8 heures par jour et recensé 5 heures de programmes algériens utilisés dans le cadre des échanges. «C’est un volume important comparé aux années précédentes», a-t-il souligné

M. Slimani a fait également savoir que pour la télévision, plus de 14.000 sujets dans différents domaines ont été échangés en 2018, dont 1.500 sujets en (ASBU CLOUD), une nouvelle plateforme crée par l’ASBU qui permet aux télévisions arabes d’utiliser le CLOUD, dans les échanges sans passer par la station (Menos).

«Cette nouvelle plateforme utilisée depuis une année facilite l’échange d’informations et de news rapides, notamment, a expliqué le responsable du centre, ajoutant que pour la télévision,plus de 380 heures d’échanges de programmes ont été recensés touchant essentiellement au tourisme, à l’éducation, à l’histoire et au sport.

Selon M. Slimani, l’année 2018 a été marquée par la diversification et le renouveau en matière d’échange de programmes et d’informations à travers l’utilisation des nouvelles technologies qui ont permis à l’Union d’accomplir son rôle leader dans le domaine.

Le même responsable a rappelé le travail monumental accompli cette année en matière d'échanges médiatiques à travers la concrétisation d’un certain nombre d’actions élargies pour englober d’autres unions à caractère international, notamment l’Union des radios et télévisions africaine. Il a, dans ce contexte, fait part de l’organisation de plusieurs formations pour les coordinateurs de télévisions africaines au niveau du centre d’Alger qui s’inscrit dans le cadre des échanges entre l’ASBU et l’Union africaine.

«Ces formations ont porté essentiellement sur l’utilisation du CLOUD pour lancer les échanges», a noté M. Slimani, précisant que plus de 650 news, 70 sujets et 40 émissions ont été échangés entre les deux unions arabe et africaine en deux mois seulement ».

Il convient de rappeler que le centre arabe d'échange d'informations et de programmes créé en 1987 à Alger, compte parmi ses objectifs la promotion du service information au sein des télévisions arabes, à travers l'échange d'informations entre les instances membres et l'instauration des fondements et mesures d'échange.

L’ASBU qui est basée à Tunis depuis 1979 est l’une des plus anciennes organisations panarabes, puisque sa création remonte à 1969. Elle offre de précieux services aux radios et télévisions des pays membres, notamment une assistance technique, les échanges d’émissions sportives, de variétés et d’informations, ainsi que la couverture des grands événements dans la région arabe et ailleurs ainsi que des stages de formation et de recyclage pour les personnels des radios et télévisions arabes.

Kamélia Hadjib