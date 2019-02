Représentant le Président de la République : M. Gaïd Salah au Salon international de défense D’Abou Dhabi

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a pris part dimanche, en qualité de représentant du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à la cérémonie d'ouverture du 14e Salon international de Défense IDEX-2019 à Abou Dhabi. présidée par Cheikh Mohamed Ben Rached Al-Maktoum, vice-président de l'Etat, Président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Emirats arabes unis.

Le général de corps d’Armée a été reçu, avant la cérémonie d’ouverture officielle, avec l’ensemble des chefs des délégations des pays invités, par le Général d’Armée, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d’Abu Dhabi, adjoint au chef suprême des Forces armées, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l'Etat, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense et Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre, ministre des Affaires présidentielles". M. Gaid Salah a assisté, par la suite, à la cérémonie d’ouverture officielle du Salon, qui a été marquée par "des démonstrations et des exercices militaires avec différents équipements de défense terrestres, aériens et navals, avant de visiter quelques stands, notamment le pavillon des Emirats arabes unis, et le pavillon de l’Allemagne, où il s’est enquis des divers équipements, armements et des systèmes de défense exposés". A l’issue de ses activités, le Général de corps d’Armée a été reçu, en compagnie de la délégation l’accompagnant, ainsi que l’ambassadeur d’Algérie et l’Attaché de Défense, par le Général d’Armée, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d’Abu Dhabi, adjoint au chef suprême des Forces armées. A cette occasion, Gaid Salah lui a transmis "les salutations du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, mettant l’accent sur l’intérêt personnel accordé par le Président de la République à la continuité des efforts de promotion des relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines". Pour sa part, le Prince héritier d’Abu Dhabi "a valorisé la qualité des relations entre l’Algérie et les Emirats dans tous les domaines, notamment les fabrications militaires, qui occupent une place importante au sein de ces relations". Le Général de corps d’Armée a visité, par la suite, le Salon de Défense navale "NAVDEX", organisé en parallèle avec le Salon "IDEX" où il a visité "le pavillon des Emirats arabes unis, notamment le stand de la Société d’Abu Dhabi pour la construction des navires.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Armée nationale populaire et les forces armées émiraties, et de l'exploration des voies et des moyens de sa promotion.