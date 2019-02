Commentaire : Atouts et défis

L’Algérie dispose de nombreux atouts, et pourrait jouer le rôle de locomotive économique du Maghreb, voire de l’Afrique. D’une population relativement importante de plus de 42 millions d’habitants, un taux de croissance d’une moyenne de 3%, un niveau d’urbanisation assez élevé, en passant par des terres agricoles en millions d’hectares, un réseau hydrographique assez développé, un climat favorable à l’agriculture, aux ressources pétrolières et minières… le pays est éligible à l’émergence. À cela, vient s’ajouter une stabilité politique reconquise, après une décennie d’insécurité et de violence. Parmi aussi les facteurs jouant en faveur d’un développement solide, on évoque le désendettement, par lequel l’Algérie s’est singularisée. Des indicateurs de développement humain parmi les meilleurs en Afrique, avec un taux de mortalité maternelle très faible, un taux de scolarisation élevé et un taux de chômage de 11,5%, mais un peu plus important chez les jeunes, et qui est encore plus élevé chez les femmes. Cependant, il reste de nombreux défis à affronter. Il est en effet important de souligner que le pays devra surmonter un certain nombre d’obstacles, liés, surtout, aux problèmes de gouvernance et à un climat des affaires qui devra également être amélioré. Selon la plupart des experts, même si le financement de l’économie a indéniablement progressé, ces dernières années, chiffre à l’appui de la Banque d’Algérie et des institutions internationales (BM et FMI), il n’en demeure pas moins vrai que la part du secteur privé reste relativement faible, l’économie dépendant principalement du secteur pétrolier qui représente la plus grosse part du PIB, des exportations et des revenus du pays. La prépondérance de l’industrie pétrolière rend le pays particulièrement vulnérable à une chute des cours de l’or noir, comme c’est le cas, ces dernières années. L’Algérie doit donc diversifier son économie, en encourageant la création d’entreprises dans les principaux secteurs économiques (industrie, agriculture et services), seules capables de créer de la richesse et des emplois. Le pays devrait aussi améliorer le climat des affaires, pour que les opérateurs privés s’installent et produisent davantage dans les secteurs industriel, manufacturier, le transport, les télécommunications et les nouvelles technologies de l’information, qui sont aussi un vecteur important de croissance économique. De même, à l’heure de la mondialisation, la production nationale doit être compétitive, pour que les opérateurs nationaux puissent exporter. Ce sont les grands défis à relever pour le Président qui sera élu, le 18 avril 2019. Certes, des évolutions positives ont été enregistrées, comme les réformes faites dans le secteur des télécommunications, de l’industrie, de l’agriculture, de la santé, de la justice et des finances publiques… il faut maintenant aller plus loin, surtout que le pays possède autant de ressources financières, matérielles et humaines.

Farid Bouyahia