Liste électorale à Tizi Ouzou : 6.188 nouveaux inscrits

6.188 nouveaux électeurs ont été inscrits au fichier électoral de la wilaya de Tizi Ouzou, à la faveur de la dernière révision des listes électorales, en prévision de l’élection présidentielle du 18 avril prochain, apprend-on de la Direction locale de la réglementation et des affaires générales (DRAG). Cette opération de révision des listes électorales s’est également soldée par la radiation du fichier électoral de 5.219 électeurs, pour diverses raisons, notamment le changement de résidence, le décès… À la clôture de cette opération, le fichier électoral de la wilaya de Tizi Ouzou a atteint le nombre de 710.205 électrices et électeurs, contre 687.998 inscrits, lors des dernières élections locales de 2017. Cette hausse enregistrée dans le nombre d’électeurs et électrices appelés à voter le 18 avril prochain a nécessité la mise en place de 336 bureaux et 12 centres de vote supplémentaires, pour porter le nombre total à 1.714 bureaux et 697 centres de vote. Tout le dispositif est mis en place par l’Administration, pour que cette élection présidentielle se déroule dans de meilleures conditions à travers tous les centres et bureaux de vote répartis sur les 67 communes de la wilaya, a-t-on rassuré de même source. Pour les besoins de la campagne électorale, l’Administration a réservé 350 sites, dont 36 stades, 47 salles, 218 espaces publics, 16 salles omnisports et 33 autres lieux.

Il est utile de rappeler que lors de sa dernière visite dans la wilaya de Tizi Ouzou, Tayeb Hellali, le représentant de la Haute instance de surveillance des élections, a exprimé sa satisfaction quant aux préparatifs de ce scrutin présidentiel et de la réussite de l’opération

de la révision exceptionnelle du fichier électoral de la wilaya, qui a été, avait-il tenu à souligner, assaini à 100%.

Bel. Adrar