Communauté établie à l’étranger : Journée d’information à Paris

Une journée d’information sur l’organisation et le déroulement du processus électoral à l’étranger a été organisée, hier, au niveau du siège de l’ambassade d’Algérie à Paris, en prévision de la présidentielle du 18 avril, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Accompagné d’une délégation composée de cadres du ministère, le Secrétaire général (SG) du ministère de l’Intérieur, Salah Eddine Dahmoun a coprésidé les travaux de cette journée, avec le SG du ministère des Affaires étrangères. Cette journée d’information portant sur les modalités de déroulement de cette échéance électorale s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine présidentielle et des efforts de l’État algérien visant la mobilisation de tous les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à la mobilisation et à la sensibilisation de le la communauté nationale à l’étranger, et à la réunion des conditions leur permettant d’exercer librement leur droit électoral.



Le sens du devoir



Une soixantaine d’associations se sont réunies, samedi soir au consulat d’Algérie à Bobigny (nord de Paris), pour un échange d’informations autour des dispositifs organisationnels de l’élection présidentielle.

Ces associations, activant dans le département de la Seine-Saint-Denis de l’Ile-de-France (Bobigny, Saint-Denis, Aubervilliers, Montreuil et Clichy sous-bois, etc.), sont venues s’informer sur les dispositifs mis en place par le consulat dans le cadre de la présidentielle et faire part des préoccupations des électeurs en matière des bureaux de vote, de la circulation des informations et de l’obtention de la carte de vote. Le consul Mahmoud Massali a souligné, dans son intervention, qu’il comptait sur le «sens du devoir» et l’attachement «indéfectible» que porte la communauté établie à l’étranger au pays, appelant ainsi les associations à participer «pleinement» dans sa mobilisation. Le poste consulaire de Bobigny compte 80.812 inscrits sur la liste électorale, et 827 cartes ont été déjà remises pour les nouvelles inscriptions. En prévision du scrutin, le consulat a prévu 12 bureaux de vote. Sept seront au niveau du siège du consulat, et les autres seront au niveau des localités à forte concentration communautaire comme Saint-Denis (2), Aubervilliers (2) et Clichy sous-bois (1), pour faire rapprocher l’urne aux électeurs algériens.

Le consulat a saisi le préfet et les maires à cet effet. Les responsables d’association présents à cette réunion d’information et de coordination ont soulevé un certain nombre de questions techniques, comme le plan de communication et de sensibilisation, auxquelles le consul a informé que les membres de la communauté trouveront toutes les informations sur le site du consulat.