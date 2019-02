HIISE : « Consolider la démocratie »

La formation et la qualification constituent des «appuis forts», pour consolider l’indépendance de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), a indiqué, hier à Djelfa, son président, Abdelwahab Derbal.

S’exprimant, en marge d’un colloque ayant pour thème «La Haute instance indépendante de surveillance des élections et les voies de consolidation de la démocratie en Algérie», organisé par le département des sciences politiques de l’université Ziane- Achour, M. Derbal a insisté sur le rôle de la formation et de la qualification de l’encadrement des élections dans le renforcement de cette indépendance. Les sorties sur le terrain, entamées par la HIISE, à partir de la wilaya de Laghouat, visent à multiplier tous les efforts, pour garantir la meilleure organisation des prochaines élections présidentielles, et ce à travers le travail de surveillance et de suivi assuré par les membres de sa commission, et ses partenaires, dont les cadres de l’Administration, a indiqué le même responsable. Ces efforts de terrain, a-t-il ajouté, ont permis d’obtenir des «résultats satisfaisants, mais qui peuvent toujours être améliorés», a observé le président de la HSIIE. Répondant à une question sur l’opération de retrait des dossiers de candidature pour la prochaine élection, M. Derbal, qui a souligné que la Constitution garantit le droit de se porter candidat à la magistrature suprême du pays, à tous les citoyens, a rappelé que le poste de Président de la République est une «lourde responsabilité».

Cette question, a-t-il ajouté, doit être prise en charge par le législateur, car, durant les élections précédentes, le nombre des candidats n’avait pas dépassé 15. «Le chiffre de 150 atteint cette fois-ci suscite réflexion et étude», dit-il. Il a suggéré, à ce titre, d’exiger du candidat, comme condition, de «payer les frais d’impression des 60.000 imprimés de collecte de signature». S’agissant des observateurs internationaux, il a souligné qu’ils sont «les hôtes de l’Algérie». «Leur venue en Algérie pour suivre le déroulement des élections permet de renforcer les liens avec les pays et de bénéficier de leur expérience à travers leurs observations et durant les débats», a ajouté M. Derbal. Le président du HIISE s’est rendu, à la fin de cette visite à Djelfa, au siège de l’instance locale de la HIISE, où il s’est enquis du travail de cette instance au niveau local. Lors de ce colloque sur «La Haute instance indépendante de surveillance des élections et les voie de consolidation de la démocratie en Algérie», les intervenants ont abordé la composante et les missions de cette instance, en mettant en exergue les différents mécanismes mis en place pour renforcer son travail sur le terrain.