Le Brent à plus de 66 dollars : Bonnes perspectives pour 2019

Les cours du pétrole ont atteint en ce début de semaine leur plus haut niveau depuis le mois de novembre à 66,31 dollars. Une tendance à la hausse qui semble se confirmer, et qui annonce de bonnes perspectives pour les pays producteurs, en 2019, selon les analystes.

Un redressement des prix accompagné par le maintien des engagements pour la baisse de la production par les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs partenaires, les rapports mensuels de l'Opep et de l'Agence internationale de l'Energie ayant confirmé la conformité au principe de l’accord, sachant que depuis la décision de décembre 2018, les prix se sont stabilisés dans une fourchette située entre 60 et 64 dollars le baril.

En effet, le prix du baril de Brent a été soutenu à la faveur de l'annonce d'une forte réduction de production d’un volume équivalent à 1,2 million de barils/jour, (800.000 barils pour les quatorze membres du cartel et 400.000 pour ses dix partenaires, dont la Russie).

L’Opep avait en effet annoncé, début décembre, que ses membres et leurs alliés, notamment la Russie, étaient disposés à accentuer leurs efforts pour limiter leur production afin de soutenir le marché marqué alors par un processus de chute des cours entamé début octobre 2018 dans un contexte où les marchés étaient plutôt frileux car peu convaincus et, par conséquent, les cours continuaient de reculer, pour atteindre fin décembre, leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, à 49,53 dollars pour le Brent et à 42,36 dollars pour le WTI.

Des efforts qui devraient se consolider davantage dans le cas où l’OPEP déciderait de recourir à une nouvelle réduction de sa production lors de sa prochaine réunion ministérielle, prévue en avril, à Vienne.

Une telle option demeure tributaire des résultats de l'analyse du marché pétrolier au premier trimestre 2019, a déclaré à ce propos, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

Une démarche, qui le cas échéant, soutiendrait les prix du Brent à des seuils pouvant frôler les 70 dollars et même plus, prédisent les spécialistes.

Et comme dans certains cas, «le malheur des uns fait le bonheur des autres», les sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela constituent d’autres éléments susceptibles de peser sur le marché dans le sens de son rééquilibrage, estiment des analystes cités par différentes agences de presse.

D’autre part, l’évolution positive des discussions autour du différend commercial qui oppose la Chine aux Etats-Unis devrait concourir à une consolidation des prix du pétrole, à cours terme.

En attendant, les prochains jours devraient révéler d’autres développements dans ce dossier qui pourraient être décisifs dans le parcours de ses négociations et également sur les prix de l’or noir.

