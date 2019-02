Port d’Alger au 4e trimestre de 2018 : 2,6 millions de tonnes de marchandises traités

«Au cours du 4e trimestre de 2018, 450 navires, dont 415 opérants ont accosté au port d’Alger soit une baisse de (-9,46) par rapport aux réalisations du 4e trimestre de 2017», a indiqué l’entreprise portuaire d’Alger.

Dans le dernier numéro de sa revue, il est souligné que «cette baisse est due aux effets de la situation difficile que traverse le pays ces dernières années et qui continuent à impacter négativement sur l’activité du port aussi bien en matière de mouvement de navigation que sur le plan des volumes de marchandises traitées». S’agissant de la jauge brute des navires opérant en entrée, le bilan note qu’il est de l’ordre de 5,3 millions de tonneaux au quatrième trimestre 2018 contre 5 ,8 millions de tonneaux à la même période de 2017 faisant apparaître une baisse de 7,80%.

Il est ajouté dans ce sens que le trafic de marchandises débarquées et embarquées traitées par l’EPAL, a atteint un volume de 2,6 millions de tonnes au 4e trimestre de 2018, soit une baisse de 7,75% par rapport à la même période 2017 où on a enregistré un tonnage de 2,8 millions de tonnes. Il est estimé que cette baisse est engendrée essentiellement par la baisse du trafic des hydrocarbures raffinés à l’export (- 61%) en raison des travaux d’extension de la raffinerie de Sidi Rezine. Concernant le trafic conteneur traité par l’EPAL, le rapport fait ressortir qu’un nombre de 104.205 EVP a été enregistré durant le quatrième trimestre 2018.

«Ce type de trafic, a connu une hausse considérable de l’ordre de +28,66 comparé à la même période de l’année 2017 où il a été enregistré 80.991 EVP», est-il souligné. Quant aux trafics passagers, le bilan a précisé qu’il est passé de 37.401 passagers au quatrième trimestre 2017 à 41.273 à la même période de 2018, soit une hausse de l’ordre de 10,35%.

Ainsi et pour la même comparaison, le trafic autos passagers a enregistré une augmentation de 9,42%, il est passé de 23.294 véhicules durant le 4e trimestre 2017 à 25.488 véhicules en 2018. A ce titre, l’entreprise portuaire a estimé que ce résultat constitue un signal fort des efforts déployés visant l’amélioration des mesures de facilitation d’accueil et de transit offertes aux voyageurs par l’entreprise et les différentes autorités intervenant notamment suite à la mise en exploitation de la nouvelle gare maritime permettant l’accueil de deux navires simultanément.

M. A. Z.