Forum d’affaires algéro-roumain : Diversifier les échanges

Prévu dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, un forum d’affaires réunissant des opérateurs économiques roumains et algériens, sera organisé le 26 février à Alger. La délégation roumaine sera composée d’entreprises activant dans divers domaines notamment les mines, les technologies de l’information et de la communication, l’agroalimentaire, la pièce détachée et les sous-ensembles ainsi que l’agriculture. Un déplacement précédé par d’autres missions similaires devra permettre aux deux parties de discuter des opportunités d’investissement présentes en Algérie, et l’établissement de relations d’affaires et de partenariats à intérêts communs dans les secteurs concernés.

Les opérateurs roumains, qui ont exprimé, par le passé, leur intérêt pour une coopération économique diversifiée avec l'Algérie, ciblent, en particulier, les énergies renouvelables, les TIC, l’agro-alimentaire, l’industrie en général, et l’automobile plus précisément (la Roumanie est un partenaire de l’usine automobile d'Oran), l’agriculture et le tourisme. La visite effectuée dans notre pays, en novembre dernier, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Roumanie a confirmé cette volonté de redynamiser et de consolider les liens de coopération avec l’Algérie. Un mémorandum signé dans ce sens entre les deux chambres devrait permettre de relancer les visites d'hommes d'affaires.

Le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melescanu, a également exprimé l’intérêt de son pays à approfondir ses relations économiques avec l’Algérie lors de sa visite officielle en Algérie, du 31 mars au 2 avril 2018. Il a été question d’examiner les voies et moyens permettant d’initier des partenariats entre les entreprises des deux pays, en particulier, dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et de la formation.

Des perspectives qui seront cadrées dans le cadre d’un conseil d’affaires algéro-roumain, dont la création est projetée au courant du premier trimestre 2019. Hommes d’affaires algériens et roumains ont également convenu, à l’occasion d’une rencontre d’affaires algéro-roumaine, organisée en avril dernier, par le Forum des chefs d’entreprises, de créer un réseau d’affaires et de commerce bilatéral et pour le lancement de nouveaux projets d’investissement.

Des partenariats conclus et d’autres en perspective devront contribuer à consolider les échanges entre les deux pays au plan économique et commercial, d’autant plus que les échanges commerciaux entre les deux pays demeurent modestes avec 600 millions de dollars d’échanges alors que les entreprises roumaines ne sont pas très présentes sur le marché algérien.

D. Akila