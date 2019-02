M. Djellab, à propos de la création des entreprises par des jeunes entrepreneurs : « Le local commercial n’est plus une condition »

S’appuyant sur le message de candidature du Président Bouteflika, dans lequel il a mis l’accent sur la nécessité d’assister les jeunes, et de soutenir l’entrepreneuriat, notamment dans le domaine numérique, le ministre du Commerce a indiqué, hier, lors d’une journée d’étude tenue à la Safex, que son département ne lésine pas sur les efforts pour appuyer le génie algérien.

Dans son intervention, Saïd Djellab indique que pour faciliter l’installation des jeunes entrepreneurs désireux de créer leur propre entreprise, «la loi prévoit la possibilité de s’inscrire au Registre du Commerce sans pour autant disposer d’un local commercial». Quant à l’adresse, ces jeunes, ajoute-t-il, «peuvent avoir une domiciliation auprès, entre autres, des notaires et commissaires aux comptes durant les deux premières années, avec une seule possibilité de renouvèlement». D’autre part, le ministre indique que dans le domaine numérique, l’Algérie a exporté, en matière grise, plus de 50 millions dollars en 2018, soit l’équivalent des exportations en fruits et légumes.



Salon Vivatechnology à Paris : l’Algérie aura son propre pavillon



Sur sa lancée, M. Djellab annonce que l’Algérie — qui participe avec une centaine de startups à Vivatechnology, qu’abrite Paris le 16 mai prochain — aura son propre pavillon de 100 m2. Prennent part à cet évènement plus de 2.000 startups, et 100.000 visiteurs venant de 95 pays sont attendus. Par ailleurs, le premier responsable du secteur fait savoir que les efforts entrepris sont confortés par une nouvelle stratégie d’export présenté en décembre dernier. Lors de cette présentation, il avait indiqué que «les impressions relevées lors des manifestations commerciales, organisées par le secteur du Commerce dans plusieurs pays pour mettre en valeur la qualité des produits algériens agricoles, agroalimentaires et ceux des industries manufacturière, électronique et de l'électroménager, renforcent notre conviction que 2019 sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures».

A ce propos, le ministre a solennisé l'impératif d'exploiter la croissance économique marquant le continent africain, pour la promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures. Il a également rappelé, dans ce sillage, l'élaboration d'un programme riche, au titre de l'année 2019-2020, visant à ériger l'Algérie en porte de l'Afrique pour le partenariat et le développement économique et commercial avec les différents ensembles régionaux et internationaux. Ce programme, a-t-il expliqué, assurera la participation à 53 expositions internationales dont 25 africaines. Soulignons que dans son intervention, M. Djellab a précisé qu’à l’ère des révolutions numériques, de l’Intelligence artificielle et des progrès technologiques, nombre de marchés dans le monde «sont soutenus par des entreprises de services qui sont devenues des supports importants dans le commerce». Des géants intercontinentaux, poursuit-il, «réalisent des revenus supérieurs aux PIB de certaines nations, en puisant leur force dans la technologie, l’innovation et les services publics». Dans le même ordre d’idées, M. Djellab explique que «le numérique constitue une réelle opportunité à l’export et sont nombreuses les niches à conquérir et qui sont à la portée des entreprises algériennes disposant d’atouts qui permettent aux startups, PME ou grands groupes de la filière numérique de conquérir des parts à l’export».

A propos de la participation algérienne au Salon «Wood food» qu’abrite Dubai, le ministre annonce que d’importants contrats seront signés dans le cadre des exportations et fruits et légumes.

Fouad Irnatene