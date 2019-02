11 organisations estudiantines : Soutien à la candidature de M. Bouteflika

Après la famille révolutionnaire, l’UGTA et l’UNPA, c’est au tour des étudiants d’apporter leur soutien au candidat Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle de 2019.

En effet, elles ne sont pas moins de onze organisations estudiantines à avoir annoncé, samedi, leur appui à la candidature du Président de la République, et motivé ce choix par le souci de la préservation de la sécurité et de la stabilité ainsi que la poursuite du processus de réformes et de développement dans tous les domaines, rapporte l’APS. «Le soutien des étudiants au moudjahid Abdelaziz Bouteflika, en prévision de la présidentielle du 18 avril prochain, procède de la conviction de la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité, appuyer les réformes et poursuivre le processus de développement dans tous les domaines», a déclaré un représentant de ces organisations estudiantines juste avant leur rencontre avec M. Abdelmalek Sellal, directeur de la campagne électorale du candidat Abdelaziz Bouteflika. A ce propos, le même intervenant a fait part de la disposition de ces organisations à animer, sur le terrain, la campagne électorale au profit du candidat Bouteflika et à faire de la prochaine élection présidentielle «une fête de la démocratie». Pour sa part, M. Sellal a affirmé, lors de son échange avec les responsables de ces organisations, que «les étudiants et les jeunes auront un rôle important lors de la Conférence du consensus national que M. Bouteflika compte organiser, s'il est élu». Plutôt dans la mâtinée, M. Sellal avait été reçu par le Secrétaire général (SG) de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, qui lui a assuré que les paysans affiliés à l'Organisation animeront une campagne électorale de proximité au profit de M. Abdelaziz Bouteflika, «à travers des rencontres directes avec les agriculteurs et les citoyens dans toutes les régions du pays».

«Le soutien des agriculteurs au Président Bouteflika lors de la prochaine échéance électorale est fondé sur son rôle pour le développement du secteur agricole, à la faveur des différents programmes qu'il a initiés et la promulgation de plusieurs lois visant la protection des terres agricoles», a expliqué le SG de l'UNPA.

Lors de cette rencontre, M. Sellal a mis en relief «l'attachement du Président Bouteflika au développement du secteur agricole, en tant que source essentielle de revenu pour l'Algérie», soulignant, à ce propos, que l'Algérie «est en phase de parvenir à l'autosuffisance en termes de production agricole».

Des données et des chiffres seront dévoilés dans ce sens lors de la campagne électorale ainsi que sur les plus importantes réalisations accomplies par l'Algérie sous la direction du Président Bouteflika, a-t-il conclu.

Salima Ettouahria