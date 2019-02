Opération de collecte des formulaires : L’alliance présidentielle table sur quatre millions de signatures

Déjà à pied d’œuvre sur le terrain, les partis de l’Alliance présidentielle multiplient les initiatives, qui donnent un air de précampagne. C’est à ce titre que les partis verront, à partir d’aujourd’hui, la réception des formulaires de signatures au profit du candidat Abdelaziz Bouteflika.

Ceci d’autant que la tâche est conséquente, puisque les formulaires de signatures distribués ont atteint le chiffre record de quatre millions. Selon le membre de l’instance dirigeante du FLN, M. Said Lakhdari, le doyen des partis est en passe de récolter les formulaires de signatures qui ont été distribués aux citoyens et ayant avoisiné les 2.076.000 formulaires.

Ceci, sans oublier quelque 21.500 formulaires destinés aux élus locaux au niveau des wilayas. La collecte des formulaires de signatures a été assurée par douze membres de ce parti. Ces formulaires seront par la suite transmis à la permanence du candidat Abdelaziz Bouteflika.

Le FLN a pratiquement achevé les derniers préparatifs pour le lancement de la campagne électorale. À cet effet, MM. Mustapha Karim Rahial et Abdelmalek Boudiaf ont été désignés par le président de l’instance dirigeante du FLN pour représenter le parti au sein de la permanence nationale du candidat Bouteflika, dirigé par M. Abdelmalek Sellal.

Dans le même sillage, Mme Soumia Bouras, membre de l’instance de gestion au sein du FLN, se charge quant à elle de l’information accompagnant la médiatisation de cette opération. Pour ce qui est de la réception des formulaires de signatures au niveau des bureaux de wilayas du FLN, l’opération sera supervisée par Said Lakhdari, tandis que le dossier des associations et organisations a été confié à Mme Saida Bounab. Pour ce qui est des deux autres millions que se sont partagés les partis de l’Alliance présidentielle, l’on apprendra que le Mouvement populaire algérien (MPA) s’est chargé de la distribution de quelque 300.000 formulaires, en plus de 2.500 autres destinés aux élus locaux de ce parti. Le MPA avait entamé la distribution des formulaires dans les différentes wilayas, la semaine dernière. De même pour le parti TAJ, qui recevra les 500.000 formulaires distribués auparavant aux élus du parti et, à travers eux, aux citoyens. Pour le Rassemblement national démocratique (RND), les responsables de cette formation évoquent la réception de près d’un million de formulaires. Ainsi, les partis de l’Alliance présidentielle ont entrepris des actions de terrain pour faire la promotion de la candidature de Bouteflika, susciter l’intérêt des citoyens autour de celle-ci, et enfin obtenir les signatures qui ont avoisiné les quatre millions, et qui, par la suite seront renvoyées, après légalisation, à la direction de campagne du candidat Bouteflika que dirige l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal. Le tout, avant l’expiration du délai, le 23 du mois en cours.



Conférence nationale : réunir toutes les forces vives de la nation



Promesse phare du candidat Bouteflika à cette élection, l’organisation d’une conférence nationale réunissant l’ensemble des forces vives de la nation est devenue, en l’espace de quelques jours, le sujet de toutes les discussions. A cet effet, le directeur de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika a affirmé récemment que cette conférence, convoquée par le Président de la République dans sa lettre de candidature, sera l’occasion de regrouper toutes les élites du pays, «dans un esprit de consensus», afin d’examiner toutes les propositions politiques, économiques et sociales qui émaneront des acteurs politiques afin d’aboutir à une série de réformes, dans le cadre de la délibération démocratique.

Toutefois, M. Sellal a tenu à mettre en garde sur le principe de «l’intangibilité» des constantes nationales et l’importance de «ne pas porter atteinte à ces constantes». «Le Président a présenté un programme pour parachever l’édification de l’Etat algérien. Le projet et la conception sont clairs. Son message est clair : hormis les constantes nationales et le caractère républicain de l’Etat, tout sera ouvert au débat lors de la Conférence nationale qui se tiendra immédiatement après l’élection», a déclaré M. Sellal.

Rappelons dans ce contexte que le programme ambitieux du Président de la République, qui témoigne de son attachement aux institutions démocratiques, «puise ses perspectives dans le cadre d’une vision de développement et suscite des projections concernant l'avenir de notre pays», dans l’objectif de «parachever la consolidation de l’édifice de l’Etat».

Depuis, plusieurs organisations nationales ont déclaré leur soutien massif au candidat Bouteflika, notamment l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA), l’Organisation nationale des enfants de Chahids (ONEC), l’Organisation des enfants des Moudjahidine (ONEM), ainsi que l’Organisation des Scouts musulmans algériens (SMA).

Tahar Kaïdi