Mme Saïda Neghza, présidente de la CGEA : « La stabilité, un grand acquis pour le développement »

Une quarantaine de fédérations africaines spécialisées dans l’entrepreneuriat se réuniront aujourd’hui à Alger pour décider d’une «nouvelle feuille de route» de partenariat à dimension africaine.

Cette manifestation est organisée par la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGEA), de concert avec l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le réseau Business Africa, la Banque mondiale, et le soutien de l’Union européenne. Dans une déclaration à El Moudjahid, la présidente de la CGEA, Mme Saida Neghza, a mis en relief le contexte de paix et de stabilité dont jouit l’Algérie et salué la politique de Réconciliation nationale à laquelle le peuple a massivement adhéré pour instaurer la paix et ayant permis au pays d’enclencher un processus de développement tous azimuts.

Pour Mme Neghza, les acquis socioéconomiques consacrés tout au long de ces deux dernières décennies ne pouvaient se faire sans le climat de stabilité et de sérénité dont jouit le pays. «Le Président de la République a mis en place tous les mécanismes nécessaires pour garantir l’essor de l’entrepreneuriat», a également soutenu la présidente de la CGEA, ce qui rend possible, explique-t-elle, la tenue de ce genre d’événement de portée internationale. « La stabilité est la base de tout développement », a-t-elle ajouté. Il convient de rappeler qu’à l’instar de la majorité des organisations patronales du pays, la CGEA est acquise au projet de continuité de la gouvernance de M. Bouteflika. Une prise de position qui a été notamment exprimée lors de l’adhésion de cette confédération, en novembre dernier, au Front populaire solide auquel le Chef de l’Etat a appelé dans son message historique du 20 août dernier. Pour ce qui est du forum africain qui s’ouvre aujourd’hui au Centre international des conférences sous le thème «Inspirer, soutenir et dynamiser les entrepreneurs», celui-ci s’inscrit en droite ligne avec la politique des hautes autorités du pays et leur ambition de tisser des relations d’entrepreneuriat affranchies de toutes contraintes avec les pays d’Afrique.

L’objectif gagé de cet événement s’articule en outre en termes de valorisation, au profit d’entrepreneurs algériens, des opportunités d’investissement diversifiées que recèle le continent. «Nous avons d’ailleurs invité plusieurs ministres en charge des secteurs économique et social ainsi que des représentants des organisations patronales, les grands groupes industriels ainsi que des responsables de banques nationales et privées activant en Algérie», a affirmé Mme Neghza. Elle fera savoir qu’à l’occasion de ce forum, un hommage sera rendu au Président Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts en faveur du développement de l’Afrique.

