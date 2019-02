Conseil consultatif de l’UMA : L’impératif d’une révision de ses missions

Passer d’une structure consultative à une structure décisionnelle, c’est en substance ce à quoi a appelé et s’est longuement exprimé, hier, le président du conseil consultatif de l’Union de Maghreb Arabe, M. Boudaoud Abdelyamine.

Intervenant lors d’une conférence en hommage aux chouhada du Maghreb arabe, organisé dans le cadre de la commémoration de la journée nationale du Chahid et la célébration du 30e anniversaire de création de l’UMA, M. Boudaoud a fait savoir que «la consécration de l'Unité du Maghreb arabe s'impose telle une nécessité impérieuse au moment où la région fait face à des défis multiples». Il a d’ailleurs insisté sur «l’impératif de mettre en place une nouvelle stratégie pour optimiser l’efficacité des missions de Conseil consultatif sur le terrain». Avec une superficie totale avoisinant les 5,8 millions km2 et qui représente 4,3% de la superficie mondiale, le Maghreb arabe dispose d’un potentiel énorme, appelé à être exploité davantage, d’où la nécessité de prospecter l’avenir de la région et d’identifier les moyens permettant de promouvoir l’édifice de l’UMA, a estimé le responsable. «Il s’agit d’ailleurs, d’une action à laquelle n’a cessé d’œuvrer le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», a signalé à cet effet, le président du Conseil consultatif de l’UMA. Selon lui, cette réadaptation doit tenir compte de l'intérêt commun entre les pays maghrébins et entre le Maghreb et les autres organisations économiques et politiques respectives. «Il est nécessaire de construire un marché commun solide pour une population qui dépasse les 100 millions d’habitants. Le Maghreb devrait déployer encore plus d’efforts importants en vue d’améliorer le climat de l’investissement et l’environnement des affaires», a-t-il dit. Il a, à ce propos, appelé à actualiser les lois de l'Union du Maghreb Arabe, qui ont dépassé 30 ans, conformément aux développements et aux défis actuels, en particulier dans les domaines législatif, économique et social.

M. Boudaoud a souligné, à cette occasion, l’attachement de l’Algérie à son environnement maghrébin et son souci constant d’impulser l’édification de l’UMA, «qui constitue une revendication historique des peuples de la région et un choix stratégique incontournable». De son côté, Mohamed Alioui, secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), présent lui aussi à cette rencontre, a plaidé pour une dynamisation du rôle de l'Union maghrébine des agriculteurs pour contribuer, aux côtés des autres structures à l'accélération du processus d'intégration de la région, notamment en matière des échanges économiques entre les pays du Maghreb arabe, en particulier dans le domaine de la production agricole au lieu d'importer de pays étrangers. «Il est primordial que les leaders maghrébins passent outre les conflits politiques pour concrétiser le rêve d'un Maghreb uni, en donnant la priorité au volet économique et créer une zone de libre-échange dotée d'une union douanière comme conclu dans les accords de Zeralada et de Marrakech», a-t-il précisé.



Célébration le 12 décembre de la Journée « du chahid du Maghreb arabe »



Pour sa part, Mohamed Abbad président de l’Association « Machaâl Echahid » a révélé que la réflexion d’instaurer la date du 12 décembre comme journée dédié au Chahid du Maghreb arabe, a été adopté par l’ensemble des pays membres de l’UMA. «Cette date coïncide avec le crash d’avion qui transportait à son bord plusieurs personnalités maghrébines (…), une date qui sera célébrée en reconnaissance des grands sacrifices consentis par les martyrs de la région pour libérer leur pays du colonialisme», a-t-il dit.

Dans ce contexte, le général à la retraite, le moudjahid Mohamed Allègue a évoqué les sacrifices consentis par le martyr de la Révolution de libération Lazar Chrer, qui avait d'abord rejoint la lutte du peuple tunisien contre l'occupation française. «Il s’est rendu à Tunis en 1953 et rejoint l’armée tunisienne en tant que volontaire et a participé à la révolution tunisienne en collectant des armes», a-t-il relaté, poursuivant que celui-ci avait rejoint les rangs de la révolution de Libération algérienne à la Wilaya I historique et mené plusieurs batailles contre l'armée d'occupation jusqu'à ce qu’il tombe au champ d'honneur en 1958.

Le rôle important joué par la chahida du Maghreb, Moussaoui Messaouda, a été également mis en exergue lors de cette conférence historique. «Le parcours hors pair de cette courageuse femme qui avait rejoint la résistance tunisienne en 1952, puis la révolution algérienne en 1954, confirme à quel point les peuples de la région adhéraient à la cohésion maghrébine pour protéger leur pays des dangers qui les menaçaient», a fait savoir de son côté, Mustapha Nouissar, professeur d’histoire à l’université Alger.

