Journée nationale du Chahid : Fidélité au legs de la génération de Novembre

«Cette journée bénie célèbre nos martyrs qui sont un symbole de sacrifice, de gloire, ainsi que de grandeur.» Telle est la substance des déclarations du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Mouad Bouchareb, qui s’est exprimé, hier à Alger, lors de la cérémonie d’hommage aux martyrs, qu’a organisée son institution, pour la Journée du chahid. Cette commémoration s’est déroulée en présence du ministre, chargé des Relations avec le Parlement, M. Mahjoub Bedda, ainsi que le président de l’Organisation nationale des enfants de chouhada, M. Tayeb El-Houari.

Devant un parterre d’anciens moudjahidine, journalistes et parlementaires, M. Bouchareb a indiqué que le colonialisme français a assassiné des millions de martyrs et s’est dit être «fier», que notre nation «soit irriguée du sang de nos valeureux chouhada». Et d’ajouter que «ce sacrifice suprême, consenti par ces héros, a permis de nous libérer et d’être souverains sur notre terre».

Le président de l’APN a précisé également que «ce sont ces centaines de milliers de sacrifices qui ont permis à l’Algérie de célébrer ses valeurs».

Evoquant par là, les nombreux acquis de la Révolution du peuple algérien qui ont découlé sur la vie d’aujourd’hui, M. Bouchareb n’omettra pas de souligner que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, moudjahid de la première heure, s’est inscrit dans cette démarche militante, puisque c’est «de par ses multiples sacrifices pour la patrie et son peuple, que nous lui devons reconnaissance».

Etayant ses dires, il dira, qu’«en effet, ce dernier a contribué par ses différents combats à sauvegarder notre stabilité, notre souveraineté nationale ainsi que notre sécurité et notre indépendance», avant de mettre à profit cette opportunité pour rappeler l'attachement constant de M. Bouteflika à la préservation de la place du moudjahid et du chahid, et pour «le renforcement des fondements de l'école algérienne qui est la seule apte à écrire notre histoire et à préserver la mémoire de la falsification».

Dans ce sillage, Bouchareb a rendu un vibrant hommage à l’Armée de Libération Nationale et à sa digne héritière, l’Armée nationale populaire (ANP). Cette dernière, «sous le commandement sage et éclairé du Chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, protège inlassablement l’intégrité territoriale et l’unité du peuple. Et ce, en s’acquittant admirablement de sa mission suprême, quel qu'en soient les sacrifices et les tentatives délibérées de porter atteinte à son rôle constitutionnel».

Partant de là, il a affirmé que ce que les chouhada ont arraché, de haute lutte, par leur combat noble «est un legs qui doit être protégé par les générations montantes et non pas délaissé». Enfin, le président de l’APN a, dans la foulée, souligné que «dans peu de temps nous allons célébrer le 48e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures qui est une des conséquences du combat libérateur de nos aïeux et un acte de souveraineté majeur». Il a, à la fin, conclu ses déclarations en affirmant que «le combat suprême de nos glorieux martyrs impose d'unifier les rangs et de mettre la société à l'abri des conflits fictifs». De son côté, le président de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), M. Tayeb El Houari, a indiqué : «l’ONEC est fidèle à ses principes, aujourd’hui et demain. Par conséquent, nous soutenons la candidature de cet homme issu de la famille révolutionnaire qui a tant donné pour la patrie», a-t-il insisté non sans poursuivre «le soutien à M. Bouteflika procède de la nécessité de sauvegarder les réalisations et acquis qui se sont concrétisés depuis son accession au pouvoir». Il convient, enfin, de noter qu’un hommage appuyé a été rendu aux deux députés, Nabila Benboulaid et Amrane Ait-Hamouda, dit Nouredine, respectivement, fille et fils des chahids Mustapha Benboulaid et Amirouche Ait Hamouda, ainsi qu’à certains cadres fonctionnaires de l’APN et qui sont des enfants de chouhada.

