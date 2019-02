D’une « route de l’olivier » à une « route de la figue »… : L’espace rural, un créneau à exploiter

Pourquoi ne pas envisager la création de routes spécifiques wilayales, voire régionales, à l’instar de celle de l’olivier à Tlemcen : route de la figue à travers la haute et la basse Kabylie, route de la cerise qui irait de Miliana à Ain El Hammam, de la fraise qui irait de Collo à Stora (Skikda), etc. Voici une information publiée tout récemment dans la presse nationale et qui, en dépit de toute son importance, serait pratiquement passée inaperçue si on n’y avait pris garde : il s’agit, dans le cadre du tourisme rural, de la création d’une «route de l’olivier» dans une zone qui doit couvrir toute la daïra de Sabra, en allant vers Beni Bahdel (Beni-Snous), dans la région de Tlemcen : une zone réputée pour ses oliviers et son huile d’olive, soit un circuit d’une longueur de 65 km. L’initiative, excellente au demeurant, a été prise par l’antenne de Tlemcen du Programme d’actions pilotes pour le développement agricole et rural en Algérie (PAP-ENPARD).

Le but ? Développer le tourisme rural…Or, à bien y réfléchir, qui dit —humblement de surcroît— développer le tourisme rural chez nous, à l’image de cette «route de l’olivier» dans la région de Tlemcen, dit tout aussi humblement, développer le tourisme des régions dans notre pays. Il fallait y penser et, réflexion faite, c’est à se demander, à présent, comment on a pu passer, des décennies durant, à côté d’un tel gisement multidimensionnel —car englobant, outre la dimension agricole, les dimensions culturelle et touristique— tout un gisement donc, sans qu’on ait pu s’en rendre compte... Et croyez-en notre expérience en la matière, cela vaut bien plus, sinon autant que toutes les bonnes intentions affichées depuis des décennies et concernant la vaine relance du tourisme algérien.

Au-delà de cette initiative…on se surprend à rêver

Toujours est-il que, selon le responsable du PAP-ENPARD Tlemcen, Reda Allal, ce projet de «la route de l’olivier» a bel et bien été maturé dans la mesure où il a fait récemment l’objet d’une rencontre qui a regroupé ses initiateurs et les différents partenaires ayant un lien avec le programme en question. Mais ce n’est pas tout : les participants à cette rencontrent ont même mis l’accent sur la nécessité de prolonger le dit circuit touristique vers d’autres régions comme celles de Tafesra, Ain Ghoraba et Sebdou et ce, afin de créer un circuit touristique en boucle, toujours dans l’esprit de relier cette route de l’olivier à la ville de Tlemcen.

Au-delà de cette excellente initiative donc, on se surprend à rêver : rêver, en l’occurrence, de la possibilité de faire exister d’autres routes, en d’autres régions du pays : route de l’olivier bien sûr, car ce n’est certainement pas ce fruit-icône qui viendrait à manquer partout ailleurs dans le territoire national, mais pas seulement aussi : route du figuier, route du figuier de barbarie, de la datte, de la truffe, de la cerise, de la fraise, etc.

Dans le même ordre d’idées, pourquoi ne pas envisager carrément un tour d’Algérie du couscous dans la mesure où toutes les variantes de ce mets existent depuis belle lurette à travers tout le territoire national, ou une caravane de la datte dans la mesure où ce fruit ne pousse pas seulement à Tolga (Biskra), mais à travers tout le nord -et même le sud- du Sahara algérien (Touggourt, El Oued, Béchar, etc.)

Pour tout dire, il y a mille et une façons de valoriser -sur les plans touristique et culturel- le patrimoine national dans son volet agricole. Car il ne faut pas perdre de vue que la première vocation de notre pays est avant tout agricole. Il suffit simplement de se retrousser les manches et de se mettre à l’ouvrage, car il y va de la survie de ce pan vital du patrimoine national. Et, par la même, de la possibilité d’une relance raisonnée, maîtrisable au plan local, sans trop d’objectifs lointains, du tourisme tant national qu’international.

Kamel Bouslama