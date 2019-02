Guide touristique : Métier ou sous-métier ?

Le tourisme, ce n'est pas seulement du marketing ou encore développer le parc hôtelier. Bien au contraire, c’est une destination, voire une chaîne composée de maillons, attachés les uns aux autres, qui font qu'une «rupture» se répercute sur cette dernière.

A vrai dire, le tourisme c’est un ensemble de segments qui se complètent pour donner de la crédibilité et de l'aura aussi à un produit. Parmi ces derniers, le guide touristique, très souvent, à la traîne quand on parle de la promotion du secteur. En effet, le guide est peu abordé chez-nous, et on se concentre ou plutôt focalise sur la qualité des prestations des établissements touristiques, les retards des vols de la compagnie nationale aérienne. pourtant attirer le touriste passe par un guide professionnel, disposant, de surcroît, d'un capital à la fois humain et de communication, à même de rendre le produit algérien compétitif sur un marché international, gorgé de destinations classiques et nouvelles qui s'accaparent la plus grosse part de ce marché, devenu une industrie très prospère ces dernières années employant des millions de personnes de par le monde. A l’heure où l’on assiste à une véritable révolution technologique et logistique pour doper cette activité, notre pays n’est pas encore sorti de l’auberge dans ce domaine. Il suffit de voir le nombre dérisoire des touristes étrangers qui optent pour le choix algérien. Plus grave encore, même les nationaux ne sont pas tentés par les offres des voyagistes et des structures hôtelières, optant plus souvent pour d’autres destinations, à leurs yeux plus alléchantes, à plus d’un titre.

Aujourd’hui, le secteur du tourisme a lancé un portail pour la promotion de la destination Algérie ainsi qu’une plateforme numérique ; plus précisément une application pour téléphones intelligents qui jouera le rôle de guide touristique. mais cet effort reste limité, avec la marginalisation de la ressource humaine, en particulier le guide touristique qui peine à trouver sa place dans la stratégie de la «mise en tourisme» de l’Algérie. Les rares qu’on croise lors des circuits touristiques, organisés par des agences de voyage spécialisées dans le tourisme saharien auxquels il est fait appel par ces dernières.

Les écoles privées se mettent à la page mais…

Certes, il existe actuellement quelques écoles qui proposent des stages de formation même à distance, avec un brevet de technicien supérieur de guide touristique, mais celles-ci sont loin de faire le buzz, de nos jours, d’autant plus que cette spécialité n’est pas hissée au rang de profession très répandue et fortement exploitée par le secteur du tourisme. On ne se préoccupe point pour cette activité chez-nous, alors des pays reconnus pour leur vocation touristique se distinguent aussi et surtout par leurs guides qui sont les premiers ambassadeurs du tourisme, d’une culture, d’une civilisation, bref, d’une destination.

Il est temps de valoriser le métier de guide, d’autant plus que ce dernier a une mission au-delà d’expliquer ou de donner des informations aux touristes sur des sites et monuments. il a un rôle relationnel qui permet de représenter et de transmettre une culture et, donc, fidéliser le visiteur. Un autre rôle que défendent, il faut le signaler, ces guides, pourvu que l’on leur accorde un peu d’importance.

Samia D.