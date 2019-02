L’entrefilet : Oscars, la grande messe

Le temps de la grande messe du cinéma mondiale est venu. Cette édition a mis en vitrine le réalisateur mexicain, Alfonso Cuaron, qui aime varier les styles et les formes. Avec "Roma", un des grands favoris des Oscars, il a encore changé sa caméra d'épaule, délaissant les effets spéciaux et les scénarios ciselés pour livrer un récit intimiste inspiré de son enfance.

De l'épopée galactique "Gravity" au film d'initiation en forme de road trip "Y Tu Mama Tambien", en passant par la saga fantastique "Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban", il s'est frotté avec succès à des genres très différents.

Avec "Roma", qui s'inspire de ses tendres années dans le quartier éponyme de Mexico, il innove encore.

"C'est un processus dont je ne savais pas ce qu'il allait donner. Me réinventer et apprendre tout en le faisant fut fondamental", a confié l'artiste de 57 ans. Filmant lui-même, dans l'ordre chronologique et en noir et blanc, il a laissé la magie du cinéma opérer en ne donnant qu'une esquisse de scénario à ses acteurs, voire en leur livrant des instructions contradictoires.

Pas de star hollywoodienne cette fois. Des Mexicains sont à l'affiche et parlent en espagnol et en mixtèque, l'une des langues indigènes du pays. À en juger par les dix nominations de "Roma" aux Oscars, le changement de cap est réussi pour le Mexicain, qui a déjà remporté la statuette dorée du meilleur réalisateur en 2014 pour "Gravity".

R. C.