Prévu depuis près d’une année : L’Orchestre symphonique d’Oran est né

Ce qui était un rêve, il y a quelques années, est aujourd’hui une réalité. En effet, Oran a désormais son propre orchestre symphonique. La naissance officielle de cette nouvelle institution artistique a été faite, hier, lors d’une conférence de presse organisée conjointement par M. Abed Mohamed, président de l’Association Culturelle pour la Promotion de la Musique Algérienne Académique », qui est le support juridique de ce nouvel orchestre et M. Morad Senouci et le directeur du théâtre régional d’Oran qui a accueilli la rencontre. Sur les circonstances de la création de ce nouveau-né artistique, M. Abed a rappelé qu’ « il y a presque une année, le 18 février 2018 précisément, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a effectué une visite à l’IRFM « Institut régional de la formation musicale » où il a annoncé le projet de création de l’orchestre symphonique d’Oran. C’est à cet instant même que l’idée est officiellement née et sa concrétisation mise en marche », a indiqué le responsable. Il a ajouté, qu’après plusieurs réflexions, c’est l’option de création de cet orchestre sous forme d’une association de wilaya qui a été retenue. Cette dernière «est censée être soutenue et recevoir de l’aide de la wilaya», souligne M. Abed avant de préciser que l’orchestre a tout de même reçu une subvention du ministère de la Culture au titre de l’exercice de l’année 2018. « Cela nous a aidé à produire, notamment deux concerts. Le premier se déroulera aujourd’hui, 18 février, sous la direction du maestro Amine Kouider et est destiné au public adulte. Le second est de nature éducative et va être organisé en coordination avec le ministère de l’éducation nationale, le 19 février »a-t-il assuré. Concernant la composante de l’orchestre symphonique d’Oran, l’on croit savoir qu’il compte 40 membres, dont une quinzaine de femmes, issus dans leur grande majorité des wilayas de l’Ouest. Quelques chefs de pupitres viendront d’Alger pour renforcer l’équipe locale, précise l’animateur de la conférence de presse. Quant à la chorale, elle est composée

d’étudiants de l’IRFM et qui seront rémunérés à l’occasion de leur participation aux concerts de ce nouvel orchestre, a-t-on ajouté.

Quant au programme du premier concert, l’on croit savoir qu’il comprend une dizaine de morceaux dont la moitié tirée du patrimoine algérien revisité et symphonisée dans ses différents genres et rythmes. L’autre moitié sera 100% musique symphonique universelle. Il convient de souligner que le président de l’orchestre symphonique d’Oran, M. Abed Mohamed, est lui-même membre de l’orchestre symphonique national et en même temps, le directeur de l’IRFM d’Oran.

Amel Saher