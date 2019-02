Le Pr Ammar Belhimer, à la librairie générale d’El-Biar : la matrice de la Paix

C’est au niveau de la Librairie générale d’El-Biar, que le Pr Ammar Belhimer a signé son dernier ouvrage, intitulé les Voies de la paix : Rahma, concorde et réconciliation dans le monde, édité par l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP).

A travers cet ouvrage de 300 pages, le professeur de droit Ammar Belhimer recense les différentes facettes du terrorisme qui secoue le monde, et analyse finement "le traitement réservé à ce fléau en Algérie". Il analyse également d’autres situations survenues ailleurs dans le monde et dégage, en conclusion, des pistes prospectives. Cet ouvrage de 300 pages est complété par une liste exhaustive des textes juridiques ayant encadré et organisé cette quête du dialogue et de la réconciliation dans notre pays. Le Pr Belhimer conclut, dans sa note de synthèse, par une citation de Bachir Hadj Ali, «des vers d’une grande actualité » : « Dans ce pays intrépide d’hommes bons, vivent des hommes féroces, de férocité ancienne». Rencontré sur place, le professeur en droit a estimé, en réponse à une question relative à l’impact de son œuvre sur le plan national et international, qu’« en vue de réactions nationales et internationales, l’ouvrage a eu un grand écho ». Soulignant : « dans le pays j’allais dire que les blessures restent encore vivantes et la page n’est pas encore tournée», car, selon lui « il faut du temps » ;« et à l’étranger parce que l’expérience algérienne diffère de ce que l’on a appelé les platoniciens de la justice transitionnelle, donc c’est une expérience inédite qui pose débat dans toute les sphères académiques, politiques, diplomatiques, d’où l’intérêt suscité par l’ouvrage», a-t-il expliqué. Dans le même ordre d’idées, il ajoute : «D’autant que l’ouvrage fait un état des lieux des plus complet, des plus exhaustif, s’agissant des différentes séquences empreintes du processus de dialogue et de réconciliation dans notre pays, j’ai essayé d’élargir haut-delà de la décennie noire pour démontrer qu’il n’y a pas de violence congénitale à notre peuple, bien au contraire, il y a un pacifisme qui est attaché à ce peuple, à son histoire ; de ce pacifisme qui est souvent ignoré au profit d’une pseudo-violence qui n’existe pas car si c’était un peuple violent il n’aurait pas été colonisé», développe l’auteur, qui rappelle : «Je remonte dans l’ouvrage jusqu’au congrès de la Soummam pour dire que la première fracture était la Soummam et comment les Algériens ont pu régler à travers la charte de la Soummam les questions litigieuses qui les opposaient pendant la guerre de Libération, en 1963, la crise du FFS a suscité le même dialogue, en 1988 les décisions qui ont été prises par le président Chadli Benjdid au profit des anciens de la politique, etc... ». Prenant à partie les stéréotypes tenaces «et les déductions hâtives» héritées de l’école psychiatrique d’Alger, l’auteur voit au contraire «une société reposant sur une matrice de paix», recourant constamment à la voie pacifique de l’échange, du dialogue et du compromis pour trouver une issue à ses divergences, en dépit des pressions externes qu’une large ouverture ne peut empêcher.

La lutte antiterroriste en Algérie a emprunté une voie légale, inaugurée par le traitement initial de la loi sur le terrorisme et la subversion, avec pour base «la clémence contre la repentance», institutionnellement accompagnée d’un dispositif légal en matière de droits de l’homme. On retrouvera la même notion de clémence sous l’empire de «la loi sur la concorde civile», note-t-on dans cet ouvrage.

Sihem Oubraham