Grand angle : Mobilisation

Le 6 décembre 2018, au terme des travaux de la table ronde à Genève sur le Sahara Occidental, initiée par l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, l’émissaire onusien a annoncé la décision d'organiser une seconde table ronde au cours du premier trimestre 2019. Début février courant, lors du briefing au Conseil de sécurité sur la situation au Sahara Occidental, il avait renouvelé son intention de réunir à nouveau les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, et, certainement, les pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie « conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité ». Pour ce faire, il avait informé les membres du Conseil de sécurité qu’il allait se réunir à nouveau avec les différentes parties en février en vue de préparer la deuxième table ronde en mars prochain. L’objectif de ces consultations est de ficeler l’agenda de la nouvelle rencontre. Un pas de plus visant à remettre le processus de paix sur les rails. Rendez-vous est donc pris, à moins que des obstacles ne soient dressés sur son chemin en vue de l’empêcher d’accomplir la mission qui lui a été confiée en 2017. D’autant que Köhler reste persuadé que les deux parties au conflit peuvent mettre un terme à la situation actuelle. « Ma conviction demeure qu’une solution pacifique au conflit du Sahara Occidental est possible», a-t-il ainsi annoncé au terme de la première table ronde en décembre dernier. Et d’ajouter que : «d’après nos discussions, il est clair pour moi que personne ne gagne à maintenir le statu quo». En fait pour parvenir à cet épilogue souhaité, il suffirait que le Maroc se plie à la légalité internationale et accepte de mettre en œuvre la résolution onusienne qui appelle à l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Ce que Rabat refuse de faire. En attendant, la mobilisation doit se poursuivre en Afrique et ailleurs pour donner plus de visibilité à la lutte menée par le peuple sahraoui. La conférence internationale de l'Organisation de développement de l'Afrique australe (SADC) de solidarité avec le Sahara Occidental et de soutien au droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à l'autodétermination, que l’Afrique du Sud abritera les25 et 26 mars, dénote de cette volonté d’apporter un soutien actif et de manifester une solidarité agissante à l’égard d’un peuple en lutte pour son indépendance. Une indépendance qui fermera à jamais la parenthèse de la colonisation en Afrique.

Nadia K