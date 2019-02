Présence des forces étrangères en Irak : « Nous n’en avons pas besoin »

Le ministère irakien de la Défense a déclaré samedi que son pays "n'a pas besoin de troupes étrangères pour défendre l'Irak", soulignant les capacités des troupes irakiennes à se défendre et à protéger le territoire national, ont rapporté des médias locaux. "Les forces irakiennes n'ont pas et n'auront pas besoin de la présence de forces étrangères pour défendre le territoire irakien à leur place, même au moment de la lutte contre les groupes terroristes qui avaient attaqué les villes et les régions irakiennes", a rapporté l'agence de presse irakienne citant le porte-parole du ministère de la Défense, Tahsin al-Khafaji. "Les forces militaires soutenues par le peuple irakien peuvent faire face à tous les défis", a-t-il déclaré, a poursuivi la même source. Al-Khafaji a soutenu également que "la cohésion des forces de sécurité et la foi en la victoire avec le soutien de la population leur ont permis de vaincre les groupes terroristes et d'expulser le terrorisme de tout le territoire irakien". Dans le même contexte, le porte-parole de la Défense a souligné que "les forces militaires irakienne ont bénéficié de formation et d'armement", ajoutant qu'"avec l'effort de renseignement les forces armées irakiennes sont prêtes à faire face aux défis qui menacent la sécurité et la sûreté de leur patrie". Le Premier ministre irakien, Adel Abdul Mahdi, a déclaré il y a quelques jours que les forces étrangères présentes en Irak, notamment celles des Etats-Unis, avaient deux ou deux tâches essentielles, à savoir l'aide à l'entraînement des forces armées irakiennes et au combattre le terrorisme. Lors d'une conférence de presse mardi dernier, M. Abdul-Mahdi a révélé en outre que des opérations préventives étaient menées par l'armée irakienne pour contrecarrer toute tentative des terroristes à traverser la frontière irako-syrienne, soulignant que "nos forces armées chassent et poursuivent le terrorisme, où qu'il se trouve".