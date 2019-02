Syrie : Trump appelle les Européens à « reprendre » plus de 800 terroristes de Daech

Le président américain, Donald Trump, a appelé les pays européens à rapatrier plus de 800 terroristes du groupe autoproclamé "Etat Islamique" (EI/Daech), capturés en Syrie et à les traduire en justice. M. Trump a noté, sur son compte, twitter que son pays "fait et dépense beaucoup" et il est temps pour les autres "de faire le travail dont ils sont si capables". "Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Allemagne et à d'autres alliés européens de reprendre plus de 800 terroristes de Daech capturés en Syrie et de les traduire en justice", a-t-il notamment écrit, ajoutant que le "califat" voulu par le réseau terroriste était sur le point de tomber. Dans un autre tweet, le président américain indique ne pas vouloir regarder ces terroristes de Daech s'infiltrer en Europe, où ils doivent se rendre, selon lui. "Nous faisons beaucoup et dépensons beaucoup. Il est temps pour les autres d'intensifier leurs activités et de faire le travail dont ils sont si capables" a-t-il ajouté. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé la nécessité d'éliminer "totalement l'épicentre du terrorisme à Idlib", soulignant qu'il ne peut y avoir une "patience infinie" pour la présence de terroristes en Syrie, ont rapporté des médias locaux. Lors d'un discours prononcé à la Conférence de Munich sur la sécurité, M. Lavrov a déclaré que les trois pays garants du processus d'Astana "ont décidé, lors de leur récent sommet à Sotchi, de lancer un mécanisme progressif visant à mettre fin à la présence des organisations terroristes dans la province d'Idlib", a indiqué l'agence syrienne Sana. Le chef de la diplomatie russe a ajouté qu'un "plan précis serait élaboré pour préserver la vie de civils contrairement à ce qu'a fait la coalition sous commandement américain dans la ville de Raqqa, détruite sous prétexte de combattre une organisation terroriste", a poursuivi la même source. Selon les médias syriens, la ville de Raqqa a été complètement détruite par l'aviation occidentale qui avait mené des raids sous prétexte de lutte contre le terrorisme.

R. I.