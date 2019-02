Palestine : 56 enfants tués par Israël en 2018

Les forces d'occupation israélienne tuent chaque semaine un enfant palestinien dans l'indifférence générale, soit 56 enfants tués en 2018, a alerté l'ONG Defense for Children International Palestine (DCIP), qui a lancé une pétition pour attirer l'attention sur ces meurtres passés sous silence et appeler au boycott d'Israël dans différents domaines, ont rapporté des médias locaux. "Très officiellement, Israël tue un enfant palestinien tous les 3 jours dans l'indifférence générale", a indiqué samedi l'ONG Defense for Children International Palestine dans sa pétition lancée sur Change.org le 14 février pour attirer l'attention de la communauté internationale sur ces meurtres israéliens passés sous silence. En l'espace de deux jours, cette pétition, lancée pour fustiger "l’indifférence" de la communauté internationale et pour appeler à "l'action civile" sous forme de boycott d'Israël dans différents domaines, a été signée par plus de 260.000 personnes, ont ajouté des médias palestiniens. S'appuyant sur des témoins, l'ONG a précisé également que les enfants palestiniens visés par les forces d'occupation israéliennes étaient "non armés et ne constituaient pas de menace". "Les enfants palestiniens tués par Israël au cours des dernières années, y compris l'année dernière, ont été oubliés par le monde", a dénoncé l'ONG, relevant l'urgence aujourd'hui de s'y opposer par des actions concrètes à ces tueries israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. "La honte pèse sur la communauté internationale ; seule l'action civile de boycott économique, sportif, universitaire, culturel massif est susceptible d'influer sur le cours à venir de la vie des enfants Palestiniens", a souligné l'Organisation dans sa pétition. "Les enfants palestiniens ont été assassinés par des snipers, des drones et des forces de l'ordre de Tsahal", a précisé, en outre, l'ONG, indiquant que 73% sont décédés à la suite de tirs à balles réelles, et que cinq enfants sur les 56 tués n'avaient pas atteint l'âge de 12 ans. Selon les données de l'ONG, les forces d'occupation israélienne ont tué en moyenne, entre 2000 et 2014, un enfant palestinien tous les trois jours. Condamnant "l'accord tacite aux abus israéliens" par la communauté internationale, l'ONG a souligné dans ce contexte que "les réponses de celle-ci sont tellement prévisibles qu'Israël ne trouve aucun obstacle au-delà des limites fixées par le droit international". "Il lui est permis d'agir en toute impunité", s'est indignée l'Organisation qui défend et enquête depuis 1991 sur les violations graves des droits de l'homme par les forces d'occupation israélienne à l'encontre de la population juvénile palestinienne.