L’aide d’urgence est au cœur du bras de fer au Venezuela : Risque d’embrasement

Les choses se compliquent davantage au pays de Chavez. Le «sacro-saint» droit d’ingérence au nom de l’humanitaire refait surface.

Longtemps employé durant les années 1980, cet argument a justifié bien des interventions non validées, ni par la droit international, ni par la charte onusienne. Cette fois ci, c’est le Venezuela qui risque de faire les frais de cette méthode. Après l’échec des appels à l’armée de se ranger derrière l’opposant Guaido, qui s’est autoproclamé président par intérim, certaines puissances, les Etats-Unis en particulier, font le forcing pour faire plier le président élu Nicolas Maduro qui accuse Washington d’être à l’origine des pénuries des denrées alimentaires dont souffre la population. Ainsi, Juan Guaido a appelé à de nouvelles manifestations le 23 février pour soutenir les volontaires prêts à acheminer l'aide humanitaire qui afflue aux frontières avec la Colombie. Plusieurs milliers de partisans de l'opposant se sont rassemblés dans le nord-est de Caracas pour s'inscrire sur des listes de volontaires prêts à participer à

« l'avalanche humanitaire » réclamée par le chef du Parlement de 35 ans. Juan Guaido, qui promet que l'aide humanitaire entrera le 23 février « quoi qu'il arrive », a appelé à de nouvelles manifestations ce jour-là pour soutenir ces volontaires. « Tout un pays va être mobilisé (...) pour dire au monde que nous allons rester dans la rue jusqu'à ce que cesse l'usurpation, que soient mis en œuvre un gouvernement de transition et des élections libres », a-t-il lancé à ses partisans. Selon lui, 600.000 personnes se sont déjà portées volontaires. Il a indiqué que les «caravanes » se rendraient non seulement jusqu'à la ville frontalière colombienne de Cucuta, mais aussi à la frontière avec le Brésil, où deux centres de stockage sont installés dans l'Etat du Roraima. Des vivres et médicaments envoyés par les Etats-Unis à l'appel de Juan Guaido sont stockés à Cucuta depuis le 7 février ; leur entrée étant bloquée au moyen de conteneurs déposés sur un pont frontalier par les autorités de Caracas. Des dizaines de tonnes supplémentaires ont atterri samedi à Cucuta, acheminées par trois avions militaires américains, s'ajoutant au 2,5 tonnes, arrivées vendredi depuis Porto Rico (territoire américain des Caraïbes). De son côté, Nicolas Maduro a demandé à l’armée de préparer un

« plan spécial de déploiement » à la frontière colombienne, longue de 2.200 km. Il souhaite évaluer

« quelles nouvelles forces » sont nécessaires pour que cette frontière « soit inviolable, imbattable, inexpugnable ». M. Maduro, qui dément l'existence d'une « urgence humanitaire », avait réaffirmé son refus de laisser entrer l'aide. Assurant que son gouvernement distribue de l'aide alimentaire à 6 millions de familles, il rejette la responsabilité des pénuries sur les sanctions américaines, dont Caracas évalue l'impact à 30 milliards de dollars par an sur l'économie vénézuélienne. Washington qui justement n'écarte pas la possibilité d'une intervention militaire pour renverser le président légitime Nicolas Maduro. « C'est certainement une option », a déclaré le président américain Donald Trump à la chaîne CBS.

M. T.