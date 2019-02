Equitation, Concours national : Mohamed Chakib Tabarout lauréat

Le cavalier Mohamed Chakib Tabarout, du Club équestre de la Sonatrach de Bordj El Bahri, a remporté le Grand Prix (Seniors) du Concours national du saut d'obstacles, clôturé au Centre équestre de la Sonatrach à Bordj El Bahri. Monté sur son cheval "Valencia, le cavalier Mohamed Chakib Tabarout a réalisé le meilleur score avec 44s 15', suivi de la cavalière Sarah Ferhani en deuxième position et de Mustapha Mahi en troisième position de l'équipe équestre de Bouchaoui, tout en terminant leur parcours sans faute. «Je suis très content de ce résultat auquel je ne m'attendais pas», a déclaré à l'APS, M. Tabarout, ajoutant : «j'ai suivi des entrainements intenses en préparation à ce concours, et j'espère que ce titre me portera chance lors des prochaines compétitions, je tiens à remercier également mon entraîneur Chafik Kanoune, à l'origine de ma réalisation.» Par ailleurs, le directeur technique national, Lyamine Bensghir, a indiqué qu'il s'agit du «concours national inaugural de la saison sportive 2018-2019, d'où le rendement modeste des cavaliers et des chevaux. Nous nous attendons à de meilleurs performances lors des prochains événements», a-t-il soutenu. Ce rendez-vous hippique a vu la participation de 50 cavaliers représentant plusieurs club, à l'instar de l'association de la sûreté nationale de Blida et le Centre de Caroubier.