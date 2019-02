LIGUE 2, WA Tlemcen : Une belle équipe façonnée par Bouali

Le Widad Athletic de Tlemcen a retrouvé cette saison la Ligue 2-Mobilis après avoir connu trois ans durant les affres de la Division nationale amateurs. L’équipe est en ce moment classée 2e (38 points) talonnant de près le leader, le NC Magra, qui la distance de deux points seulement. Pour ceux qui suivent les rencontres du WAT, cette équipe a fait d’énormes progrès sur tous les plans depuis sa prise en mains par l’entraîneur Foued Bouali. Venu à l’intersaison, ce technicien de métier, de surcroit ancien joueur et capitaine du Widad, a su bâtir une belle équipe, qui séduit par son beau jeu, son organisation tactique et sa présence physique. Une belle équipe qui fait franchement plaisir à voir.

Malgré le match nul concédé à domicile lors de sa dernière sortie en championnat face au MC EL-Eulma, l’équipe tlemcénienne à fourni un match plein, avec un jeu collectif bien huilé, une aisance technique et une mobilité bien étudiée de l’ensemble des joueurs, qui savent bien occuper les espaces du terrain, avec et sans ballon. Ils ont varié leur jeu, multiplié les offensives et se sont montrés patients. Menés à deux reprises par l’équipe visiteuse qui est, elle aussi, concernée par la course à l’accession et qui en plus est très difficile à manier, la formation bleue azur des Zianides a eu les ressources nécessaires pour revenir à la marque. Ce qui prouve bien que le Widad a du caractère et des joueurs disciplinés tactiquement. Certes, l’équipe renferme certaines lacunes comme toutes les autres d’ailleurs, toutefois, il y a des signes qui ne trompent pas sur la qualité du onze tlemcénien, qui pratique un football moderne, à terre, avec une multiplication de passes courtes notamment et des joueurs disponibles prêts à se prêter main forte. Tous ceux qui ont suivi la rencontre WAT-MCEE (2-2) n’avaient nullement l’impression d’assister à un match de Ligue 2. Il y avait de bonnes équipes, qui ont développé un football de bonne facture, avec à la clé quatre buts de marqué. Tout cela, devant des gradins pleins à craquer.



Un nouveau souffle avec les hommes qu’il faut



Avec la nouvelle équipe dirigeante, l’entraîneur Foued Bouali, avec le soutien indéfectible des autorités locales, à leur tête le Wali de Tlemcen, en sus du retour en force de la forte galerie du Widad, on peut dire que tout est réuni pour permettre au WAT de revenir au premier plan. L’accession est possible au vu du niveau affiché par cette formation du Widad Athlétic Tlemcen. Même si parfois l’équipe cale, il ne serait point opportun de perturber le travail de qualité qui y est effectué. Certes, certaines énergumènes écartées de l’entourage du club par les responsables actuels du Widad et par l’entraîneur Bouali, attendent à chaque fois le moindre faux pas pour tenter de les déstabiliser alors qu’ils font de l’excellent boulot. Toutefois, les vrais amoureux du club sont conscients qu’il faudra rester solidaires des gens propres et honnêtes qui travaillent en ce moment dans le seul intérêt du WAT, en dehors de toute autre considération. Ils doivent absolument les soutenir et les protéger des perturbateurs sans foi ni loi, qui avaient l’habitude de graviter autour du club pour servir leurs propres intérêts. Avec de jeunes joueurs sans grands noms, à l’exception de quelques-uns seulement, à l’image de Hadj Bouguèche, Noubli ou Hichem Cherif, le Widad est en train de relever un grand défi. Celui de jouer la carte de l’accession et en même temps bien jouer. Comme nous l’a affirmé le coach Foued Bouali, il demeure toujours un adepte du beau jeu et de la rigueur tactique. Il aime aussi lancer et faire confiance aux jeunes joueurs de qualité. C’est ce qu’il fait depuis son retour aux commandes de son club de toujours où il fait de son mieux pour concrétiser ses idées et sa philosophie du football. Le WAT est sur le bon chemin. A présent, il faudra veiller à la stabilité à tous les niveaux, dirigeants, staff technique et joueurs, pour continuer à aller de l’avant. Surtout les parasites «out»…

Mohamed-Amine Azzouz