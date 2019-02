Coupe de la CAF (2e journée / Groupe D), MC Oran, Le Wali d’Oran : « Seules les compétences seront appelées à gérer le club sous Hyproc »

Seules les «compétences» seront retenues pour gérer le MC Oran durant le règne de l’entreprise Hyproc Shipping Campany, une fois que cette dernière aura racheté la majorité des actions de ce club de Ligue 1 de football, a prévenu, samedi, le wali d’Oran.

L’annonce de l’arrivée imminente d’Hyproc a donné des idées à certains dans les milieux du club qui veulent en profiter pour avoir des postes de responsabilités. A tous ceux qui ont des visées de cette nature, je leur fais savoir que seules les compétences seront admises, car l’heure est à la résurrection au MCO», a-t-il dit en marge d’une visite d’inspection aux chantiers du complexe sportif et du village olympique, deux projets en cours de réalisation en prévision des Jeux méditerranéens que va abriter la ville en 2021. Le même responsable a réaffirmé qu’Hyproc, la filiale de Sonatrach, spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures, est dans l’attente des documents comptables des responsables de la Société sportive par actions du MCO pour passer à l’acte. «Pas plus tard que lundi dernier, j’ai présidé une réunion ayant regroupé les dirigeants des deux parties, et les choses fonctionnent comme on le souhaite. Hyproc deviendra bel et bien actionnaire majoritaire du MCO au moment opportun. L’opération n’a à aucun moment été remise en cause», a-t-il rassuré. Pointant du doigt certains «perturbateurs qui tentent de semer la zizanie à travers des rumeurs infondées», le wali a fait savoir que pour prouver sa bonne foi, Hyproc a déjà débloqué une première subvention au club. Ce n’est pas tout, a-t-il poursuivi, puisque le premier responsable de cette entreprise a promis des primes aux joueurs s’ils parviennent à réaliser les meilleurs résultats possibles. «Désormais, aucun problème financier ne se posera au MCO grâce à l’apport d’Hyproc qui a déjà débloqué une première subvention au club, tout en promettant des primes aux joueurs pour les motiver à réaliser les meilleurs résultats possibles en vue de la fin de saison», a-t-il précisé. Le MCO, et contrairement à ce que ses dirigeants avaient affiché en début de saison, lutte pour son maintien parmi l’élite. Il lui reste néanmoins la Coupe d’Algérie, où l’équipe affrontera en quarts de finale le CS Constantine, pour sauver sa saison. «Hyproc veut professionnaliser le MCO, alors aidons cette entreprise à réaliser son objectif au lieu de lui mettre déjà les bâtons dans les roues, d’autant qu’il s’agit de sa première expérience dans le domaine sportif», a-t-il conclu.