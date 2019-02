Dans la lucarne : Le Mercato des plus « friqués »

Le football n’est pas fait pour les clubs aux «petites bourses». C’est une lapalissade ! Cela peut se vérifier facilement du fait que le constat est en train de se faire par «tube cathodique interposé». En effet, les «grosses cylindrées» de par le monde sont en train de «truster» les premières places et ce quels que soient les efforts fournis par les uns et les autres. En effet, en Europe, le Real Madrid, en cinq ans, avait empoché cinq Ligues des champions européennes dont trois d’affilée. Il y a aussi le Barça, le Bayern de Munich, la «Juve» et Manchester United. Ces clubs dominent «outrageusement» le championnat européen et ses compétitions. Ils sont toujours au devant de la scène et ce quelles que soient les envies ou la résistance des autres. Cela peut transparaître à partir des sommes d’argent qu’ils peuvent débourser pour se renforcer pour qu’ils soient parmi les clubs solides et surtout complets dans tous leurs compartiments. Cela, faut-il le préciser, est vrai de saison en saison. D’ailleurs, une dépêche avait circulé montrant que cinq clubs en Europe, derrière les plus «grosses dépenses», se sont renforcés durant le dernier mercato hivernal. C’est vrai que les clubs anglais sont derrière les dépenses les plus «folles» afin de parvenir à rivaliser avec les clubs espagnoles (Real Madrid, Barça et même Seville) et Italien avec la Juventus et aussi la Roma, les clubs allemands avec le Bayern Munich et Dortmund. Ce duel a, à distance, fait qu’on avait dépensé durant le mois de janvier (du 1er au 31 du même mois) la bagatelle de 570 millions d’euros. C’est un chiffre ahurissant. Il reste inégalé. Les clubs des cinq grands championnats européens ont dépensé 570 millions d'euros (642,8 M USD) en transferts durant le dernier mercato d'hiver, a annoncé la Fifa. Les clubs des cinq grands championnats, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie représentent 59,1% du montant global des transferts réalisés entre le 1er et le 31 janvier et qui a atteint 1,09 md USD (967 M EUR), précise la Fifa qui enregistre tous les transferts via sa base Transfer matching system (TMS). Par rapport à la même période de l'an passé, le volume a augmenté de 6,4%. L'Angleterre est le pays qui a le plus dépensé durant ce mercato d'hiver, avec une enveloppe de 178,2 M USD. Ce montant a cependant diminué de 65% par rapport au mercato d'hiver 2018 qui constituait un record. L'Italie pointe à la 2e place (144,6 M USD, + 459%), devant l'Allemagne (112,5 M USD, + 56,7%), l'Espagne (112 M USD, - 70,1%) et la France (95,4 M USD, + 104,6%). Au total, 162 des 211 fédérations membres de la Fifa avaient leur marché des transferts ouvert durant le mois de janvier, selon la FIFA». Pour l’ensemble des clubs ayant vendu ou acheté, la somme dépasse le milliard d’euros. Ce qui est énorme. Toutefois, il faut savoir prendre la part des choses et comprendre que les grands clubs européens ont manifestement les moyens de leur politique. S’ils sont décidé aujourd’hui de mettre la main sur le joueur qu’ils veulent, ils le feront avec une grande facilité du fait qu’ils ont l’argent pour le faire. Ce n’est pas une vue de l’esprit. C’est même une certitude ! Il faut uniquement ne pas enfreindre l’esprit du «fair-paly financier». C'est-à-dire ne pas dépenser plus que vos ressources réelles. C'est-à-dire qu’il ne faut pas aller au-delà de nos entrées financières. Le but, c’est d’avoir une comptabilité équilibrée. C'est-à-dire ne pas agir comme bon vous semble. Si ces clubs sont en train de «siphonner» le «marché des transferts» aussi bien estival qu’hivernal, c’est tout à fait normal. On avait voulu les imiter en Afrique, on constate que la plupart n’ont fait que majorer leurs dépenses alors qu’ils n’ont pas des «ressources sûres et». C’est pour cette raison que certains se demandent s’ils ont bien fait de recourir à ce procédé et que les structures qui gèrent le football africain sont dans la bonne voie pour les encourager à suivre ce marché assez onéreux pour tout le monde. Malheureusement, beaucoup de clubs font venir des joueurs au «prix fort» sans les faire jouer. Pourquoi alors on autorise un mercato dans le continent ? C’est la question qui se pose.

Hamid Gharbi