Coupe Arabe des clubs (¼ de finale retour), Al Merreikh 3 – MC Alger 0 : Le Mouloudia tombe à Oum Dorman

Les poulains du coach Amrouche se sont inclinés, hier à Oum Dorman à l’occasion du match retour des quarts de finale, par le score sans appel de 3 – 0, face à Al Merreikh SC.

Les camarades de Benaldjia n’ont pas été à la hauteur de l’événement. À Alger les deux teams s’étaient, pour rappel, séparés sur un score vierge. Les coéquipiers de Châal, plutôt crispés en début de rencontre, ont tenu moins d’une demi-heure avant de se voir devancer au score logiquement. Manquant visiblement d’inspiration offensive et absents dans les duels, les coéquipiers de Lamara ont été dominés d’entrée par les Soudanais. Face à un adversaire, qui a choisi la prudence en opérant par des contres, les locaux ont pris l’initiative du jeu à leur compte. Après quelques ratages, ils parviennent enfin à trouver le chemin des filets. 25’, Mohamed Mahmoud réussi à tromper la vigilance du portier algérois. 32’, le redoutable Mohamed Abdulrahmane double la mise et offre à son équipe une marge de sécurité non négligeable. Après ses deux réalisations, les joueurs du MCA ont tenté de s’organiser et de se redéployer pour tenter au moins de réduire la marque avant la pause. Leurs efforts ne seront pas récompensés, cependant. Ils regagnent les vestiaires avec un sérieux handicap de deux buts. En seconde période, les Algériens ont fait preuve de plus de détermination et de combativité. Ils se montrent plus dangereux en mettant la pression sur le camp adversaire. 52’, Benaldjia manque de peu le cadre. 58’, Frioui contraint Abou Ashrin à la parade pour dévier son heading en corner. Les Mouloudéens poussent encore et prennent de plus en plus de risques. Ainsi, il se sont fait piéger par leur adversaire, qui ont choisi de gérer leur avantage en procédant uniquement par des contres rapides. 68’, Mohamed Abdulrahmane profite d’un mauvais alignement de la défense pour signer son doublé du jour et porter par la même le score à 3-0. Il part seul à partir du centre du terrain pour tromper Châal d’une pichenette. Celui qui pourrait porter les couleurs du MCA la saison prochaine scelle ainsi le sort de cette confrontation. Le Mouloudia, dans un jour sans, n’a rien fait pour gagner dans cette partie. La formation de la capitale ne parviendra même pas à sauver l’honneur. Après l’USM Alger, Al Merreikh élimine un second club algérien dans cette compétition pour atteindre le dernier carré. Les Soudanais seront confrontés aux Tunisiens de l’Etoile du Sahel en demi-finale, tombeurs du Raja de Casablanca.

Rédha M.