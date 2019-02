TAJ : Faire barrage aux aventuriers

Le président de TAJ, M. Amar Ghoul, a animé, hier, une rencontre avec les militants de son parti au niveau de la salle Amarnas pour débattre un certain nombre de sujets d’actualité liés principalement à la prochaine consultation. Une rencontre qui se veut surtout une mobilisation des rangs de cette formation pour la réussite du rendez-vous en question et une clarification de son rôle en cette phase cruciale que travers le pays. Il mettra en exergue la nécessité d’un rassemblement des Algériens sans exclusive ni marginalisation. A propos de l’organisation de la conférence nationale, proposée dans le message-programme du Président de la République pour la préservation des intérêts suprêmes de la nation, M. Amar Ghoul a explicité la vision de sa formation politique qui œuvre à l’enracinement de la culture de la paix et de la solidarité pour se conformer à l’esprit de la démarche de réconciliation nationale, avant de lancer un appel à l’ensemble des acteurs et partenaires et à la classe politique, pour faire prévaloir la sagesse et la maturité en cette période caractérisée par les risques et menaces d’instabilité. «L’Algérie est plus grande que les ambitions ou prétentions des uns et des autres ou des partis», a-t-il indiqué, insistant sur les vertus du dialogue et de la concertation en faisant barrage aux aventuriers. La conférence nationale a été parmi les thèmes de cette intervention. Elle est qualifiée par M. Ghoul comme étant une opportunité à saisir pour le rassemblement de tous les Algériens. «Libre à toute candidature, aux idées et au projets, mais point de surenchère au cours de ce débat électoral qui ne peut occulter les réalisations enregistrées et les acquis remportés à la faveur dune ère qui a fait de l’investissement massif, pour l’équipement et la modernisation du pays, une option», a-t-il ajouté. Il rappelle les urgences et les priorités à prendre en charge, notamment la poursuite des réformes engagées à tous les niveaux et exigeant justement la participation et la contribution de tous les Algériens. M. Ghoul a exhorté les militants à faire preuve de vigilance et de mobilisation pour que ce scrutin soit une fête nationale.

A. Bellaha