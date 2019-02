Permanence électorale du candidat Bouteflika  : Intense activité

La permanence du candidat Abdelaziz Bouteflika à la prochaine présidentielle s’active suivant une logique qui ne connaît point de répit. Avant même le lancement de la campagne, son directeur, Abdelmalek Sellal, promet qu’elle sera efficace et convaincante.

Les préparatifs pour réussir haut la main le prochain rendez-vous électoral sont intenses. En atteste l’agenda des rencontres de concertation avec les organisations de la société civile connues pour leur soutien traditionnel et leur fidélité au Président Bouteflika. Hier, deux rencontres du genre ont été inscrites à l’ordre du jour. L’une, le matin avec l’Union des agriculteurs (UNPA) et l’autre l’après-midi avec différentes organisations estudiantines, nous apprend M. Mellah Belkacem, assistant de M. Benyounes, le chargé de communication de la permanence. Il fera savoir que ce cycle de rencontres avec les associations et les structures représentatives de la société civile se poursuivra. Beaucoup parmi ces organisations et associations n’ont eu de cesse de solliciter, dans un passé très récent, le Président de la République à se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Leurs sollicitations ayant été favorablement accueillies par le Chef de l’Etat dont la candidature a été annoncée dans un message-programme adressé à la Nation, il est désormais du rôle de ces associations de mobiliser, autant que faire se peut, leurs militants et adhérents respectifs autour de l’objectif de la réélection, pour un nouveau mandat, du Président Bouteflika. Leur contribution s’inscrit dans une logique de coordination des efforts avec la permanence du candidat, ce qui expliquerait, du coup, toute l’importance des rencontres que mène actuellement M. Sellal en prévision de la prochaine campagne électorale. Des rencontres qui ont aussi pour objectif de sensibiliser le citoyen au sujet des grands axes de la «feuille de route» que M. Bouteflika a mentionnés dans son dernier message et qu’il s’est engagé à mettre en exécution dès cette année, s’il est élu. Sur un autre volet, il est des missions de la permanence dirigée par l’ancien Premier ministre d’affiner une stratégie électorale de concert avec notamment les partis de l’Alliance présidentielle, engagés actuellement dans l’opération de collecte de signatures en faveur de M. Bouteflika. Assurément, et comme l’a déjà indiqué M. Sellal lors de sa dernière rencontre avec le SG de l’UGTA, les réalisations et les acquis de l’Algérie sous la gouvernance de M. Bouteflika seront parmi les aspects phare qui seront défendus et valorisés lors de la prochaine campagne électorale. Aussi, il est parmi les axes prioritaires de l’action qui sera menée par M. Sellal de contribuer efficacement au succès de la campagne dans une atmosphère de paix et de stabilité.

Karim Aoudia