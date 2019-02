Présidentielle 2019 : soutien à la continuité

Campagne de proximité au profit de M. Bouteflika.



L’Union nationale des paysans algériens va faire campagne au profit du candidat Abdelaziz Bouteflika, lors de la présidentielle d’avril prochain, a annoncé, hier, le Secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA).

M. Mohamed Alioui, qui s’exprimait au siège de l’organisation à Alger, en présence de M. Abdelmalek Sellal, directeur de campagne électorale de M. Abdelaziz Bouteflika, a en effet déclaré que « l’UNPA participera à la campagne électorale du moudjahid Bouteflika », précisant que «les paysans relevant de l’organisation procéderont, également, à l’animation d’une campagne de proximité, à travers l’organisation de rencontres directes avec les agriculteurs et les citoyens dans tout le territoire national ». Poursuivant ses propos, il a relevé que « les rencontres et festivals —qui seront organisés par l’UNPA et supervisés par M. Sellal— mettront en exergue les réalisations accomplies dans le secteur agricole sous les orientations du Président Bouteflika ». M. Mohamed Alioui a aussi mis l’accent sur le fait que « le soutien des agriculteurs au Président Bouteflika lors de la prochaine échéance intervient en reconnaissance à son rôle dans le développement du secteur de l’agriculture à travers les différents programmes agricoles tracés, outre les différentes lois promulguées visant la préservation des terres agricoles ». L’engagement sera pris, en cette occasion, par M. Alioui pour adopter un discours électoral « respectant toutes les opinions sans porter atteinte à nulle partie ». Soulignant également que «le Président n’a jamais déçu les agriculteurs dans leurs revendications», Alioui rappellera que Bouteflika avait insisté pour que le secteur agricole soit une locomotive de développement de l’économie nationale. Pour lui, « Bouteflika s’est penché sur toutes les préoccupations des paysans, il a effacé leurs dettes et a répondu à leur appel en faveur de la préservation des terres agricoles ». Convié à prononcer une allocution, en cette occasion, M. Abdelmalek Sellal, qui était hier l’hôte de l’UNPA, a souligné « l’attachement du Président Bouteflika au développement du secteur de l’agriculture qui est une source de revenus importante», se félicitant par la même du fait que « notre pays est actuellement sur le point de réaliser l’autosuffisance en matière de production agricole, selon des données et des chiffres qui seront dévoilés lors de la campagne électorale, lesquels chiffres concernent les réalisations les plus importantes de l’Algérie sous la direction du Président Bouteflika ».

Le directeur de campagne électorale du candidat Abdelaziz Bouteflika s’est également exprimé à propos du message-programme dans lequel le Chef de l’Etat a annoncé sa candidature à la présidentielle. Il mettra en relief dans ce cadre que « le programme de M. Bouteflika et sa vision quant à l’avenir du pays sont clairs ».

La conférence nationale aura lieu immédiatement après l’élection, si le Président est réélu



Le projet vise à «parachever l’édification d’un fort Etat algérien développé, capable de contrôler son sort et son indépendance », a-t-il affirmé, insistant sur le fait que « la conférence nationale consensuelle envisagée par M. Bouteflika en cas de son élection regroupera tous les partis et associations, et vise à élaborer un nouveau plan pour parachever l’édification de l’Algérie », a-t-il dit, précisant qu’ «elle se tiendra immédiatement après l’élection, si le Président est réélu ». A cet effet, il précisera que « tous les sujets seront abordés, à l’exception des constantes nationales que sont l’Islam, la langue arabe et tamazight».

Il a indiqué que «la Constitution sera enrichie à partir de ce qui ressortira de cette conférence nationale». Il convient de rappeler dans ce contexte que, mardi dernier, pas moins de 13 partis politiques ont annoncé, à Alger, leur adhésion, pleine et entière, à la démarche du Président Abdelaziz Bouteflika visant l’organisation d’une Conférence nationale inclusive, saluant la teneur du message-programme du Président de la République, à travers lequel il a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 avril.

Dans un communiqué conjoint sanctionnant leur réunion qui s’est déroulée au siège de Tajamou Amel El Jazair (TAJ), les présidents de ces treize partis se sont, en effet, félicités du contenu du message-programme du Président de la République, notamment, la proposition portant organisation d’une Conférence nationale inclusive en vue de relever les défis et construire l’Algérie.

Les partis TAJ, Mouvement El-Islah, Parti du renouveau algérien (PRA), Parti de la voie authentique (PVA), Parti de la solidarité nationale, Front national démocratique (FND), Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD), Parti de l’unité nationale et du développement (PUND), le Mouvement national des travailleurs algériens , le Mouvement de l’entente nationale, l’Union pour le rassemblement démocratique, Mouvement national pour la nature et le développement (MNND), et Parti national algérien (PNA) ont, tous, salué, « la réponse du Président Bouteflika à l’appel du peuple algérien, des différents partis politiques et de la société civile, pour se porter candidat à l’élection présidentielle du 18 avril et poursuivre sa direction du pays vers la stabilité, la paix, la prospérité et le progrès », est-il mis en relief dans ce communiqué.

Soraya Guemmouri