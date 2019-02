El-Islah : contribuer au succès du scrutin

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a réaffirmé hier à Sétif, le souci de sa formation politique de «contribuer efficacement» au succès de la prochaine échéance présidentielle et consentir ses efforts au profit du candidat, M. Abdelaziz Bouteflika, lit-t-on dans le communiqué de ce mouvement politique. Lors d'un meeting, M. Ghouini a annoncé l'entame de l'action sur le terrain, à travers la distribution de formulaires de signature au niveau des bureaux de wilaya et l'élaboration d'un programme pour animer la campagne.

M. Ghouini a également souligné l'engagement du Mouvement en participant à toutes les activités qu'organisent les partenaires, «parmi ceux qui partagent la même position», a-t-il précisé, et ce, en application des conclusions issues de la réunion de coordination qui a regroupé le Directeur de campagne, Abdelmalek Sellal et les chefs des partis soutenant le candidat, Abdelaziz Bouteflika. Réitérant la satisfaction de sa formation politique du message du Président de la République adressé à la Nation, pour le programme qu'il comportait, notamment le projet de la conférence nationale inclusive à même de regrouper l'ensemble les acteurs sur la scène nationale, M. Ghouini a souligné que le choix pour le candidat Bouteflika «est le plus sûr», étant «le plus apte à concrétiser un consensus politique avec une large base populaire».