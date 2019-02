anr : Installation de la direction de campagne du Président

«Nous valorisons la volonté de réforme contenue dans le message du président de la République et sa volonté de faire de ce prochain mandat une opportunité de transition générationnelle». C’est ce qu’a indiqué le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine qui a exprimé, hier, sa grande satisfaction de la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika à l’élection présidentielle.

Intervenant lors de la conférence nationale des bureaux de wilaya, tenue au siège du parti, Belkacem Sahli a réitéré son soutien «indéfectible» au Président la République et «l’engagement » de son parti d’œuvrer «sans trêve» pour la continuité. Une continuité qui est à même de «consolider» les réalisations et acquis enregistrés durant les précédents mandats et «d’amorcer » un processus pour «approfondir» les différentes réformes déjà entamées dans différents domaines. Il a annoncé à cette occasion l’installation officielle de la direction de campagne nationale de sa formation qui va travailler en «parfaite collaboration» avec la direction de campagne du Président.

L’ANR a procédé à un bilan de ce qu’a été réalisé par son parti et dressé une feuille de route pour la prochaine étape. Le SG a évoqué à ce propos la première étape de la campagne de sensibilisation menée par le parti en collaboration avec le groupe de la continuité pour la stabilité et les reformes (G15+4). Une campagne qualifiée de «positive», avec une vingtaine de meetings dans plusieurs wilayas, en plus de visites de la communauté algérienne en France, à Paris plus exactement.

Selon M. Sahli, l’objectif de la première étape consistait à expliquer le pourquoi de la continuité «en disant au citoyen que nous soutenons le principe de la continuité pour permettre à notre pays de relever les cinq principaux défis, à savoir politique, économique, social, sécuritaire et celui de la politique étrangère. Nous avons réussi cette première étape et depuis l’annonce officielle de la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika, le parti s’est lancé dans la deuxième étape qui comporte deux volets, dont le premier porte sur la collecte des signatures». Il a, à ce sujet, annoncé la distribution de 2.000 formulaires pour les élus locaux et plus de 200.000 autres pour les citoyens. «D’ici une dizaine de jours, nous ferons notre premier bilan », a fait savoir Sahli.

Pour ce qui est du volet politique, le SG de l’ANR a fait part de la poursuite de la campagne de sensibilisation en direction des citoyens sur l’importance d’exercer leur droit de vote et d’entamer la campagne électorale officielle à partir du 24 mars prochain, à travers notamment la mise en place d’un planing de meetings qu’il animera. D’autres le seront par les présidents des partis du groupe de la continuité pour la stabilité et les réformes. Il a, également, relevé l’importance de la conférence nationale à laquelle a appelé le Président de la République dans son message de candidature. «C’est une conférence de consensus qui regroupera l’ensemble des partis politiques pour trouver des solutions aux principaux défis auxquels fait face l’Algérie» a-t-il souligné.

Abordant la question de la révision constitutionnelle, le premier responsable de l’ANR dira que son parti proposera le renforcement du caractère républicain, moderniste et démocrate du système politique. «Une demande qui a été déjà formulée par l’ANR en 2014», a-t-il précisé, avant de poursuivre que « nous allons proposer un certain rééquilibrage des prérogatives du pouvoir exécutif entre le Président de la République et le premier ministre ou le chef du gouvernement et la création du poste de vice-président.

Kamélia Hadjib