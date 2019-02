Présidentielle 2019, HIISE : M. Derbal sur le terrain

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbal a entamé, hier, ses visites sur le terrain dans plusieurs wilayas pour s’enquérir des derniers préparatifs pour la réussite de l’élection présidentielle.

Lors de ses visites, M. Derbal aura des rencontres avec les membres de la HIISE en vue «de s’enquérir du déroulement et des activités des permanences des wilayas et donner les orientations nécessaires», a précisé un communiqué de la HIISE ajoutant que ces visites permettront également de s’enquérir des différents préparatifs menés par les services concernés pour la réussite de la prochaine élection. Ces visites s’inscrivent dans le cadre des attributions de la HIISE prévues par l’article 194 de la constitution et clarifiées par la loi organique 16-11 relative à la HIISE.

M. Derbal, a fait part, hier à Laghouat, des démarches entreprises afin de permettre de rapprocher les centres de vote des électeurs et leur faciliter l’opération électorale. S’exprimant en marge d’une visite d’inspection de certaines structures devant accueillir les opérations d’organisation et de surveillance des élections dans la wilaya, il a indiqué que cette démarche «vise à rapprocher les centres de vote des électeurs et fait suite au nombre croissant des électeurs», ce qui requiert, a-t-il dit, «la création, au besoin, de nouveaux centres.» Le président de la HIISE qui a, à ce titre, mis l’accent sur le nécessaire assainissement des listes électorales pour corriger le processus électoral, s’est félicité des efforts déployés pour la finalisation de l’opération. Il a, à ce titre, assuré l’impartialité de cette instance vis-à-vis de l’ensemble des candidats. M. Derbal a, auparavant, présidé une séance de travail avec les membres de la permanence de la HIISE de la wilaya, où il s’était enquis des activités de la permanence et du programme d’action de ses membres. Abdelwahab Derbal,avait appelé auparavant, toutes les parties impliquées dans le processus électoral à s’en tenir à la loi, car «la crédibilité du prochain scrutin présidentiel est une responsabilité partagée». En réponse à ceux qui disent que «la HIISE est un corps sans âme», il dira : «Je respecte toutes les opinions mais l’Instance a été érigée dans un but noble, celui d’améliorer le processus électoral». Et de rappeler que l’amélioration des textes régissant les élections constitue un engagement de l’instance. Lors de son discours devant les membres de l’instance, il a reconnu l’existence de vides juridiques qui doivent être discutés en matière d’organisation et de contrôle des élections. Pour lui, une élection crédible et transparente implique «l’application stricte de la loi, la révision permanente de tous les textes concernant le processus électoral, la formation de toutes les parties impliquées dans l’organisation, le contrôle et le traitement des recours et l’application de la loi dans toute sa rigueur contre les fraudeurs». Il a affirmé que l’Instance, a pour objectif de protéger le choix populaire. «Elle assumera son devoir pour assainir graduellement l’opération électorale», a-t-il lancé, soutenant que la HIISE, mieux outillée, est prête à presque 100% à organiser l’élection présidentielle. «Elle traitera l’ensemble des candidats sur un pied d’égalité. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur» en cas de manquement.

M. Derbal avait déclaré également que la HIISE était toujours en cours de constitution bien qu’elle ait déjà supervisé deux consultations, les législatives et les locales de 2017. «La constitution de cette instance exige beaucoup de travail, de patience et de réformes. Nous sommes qu’au début de la construction de la doctrine de l’instance», a-t-il noté.

M. Derbal a plaidé également pour l’établissement d’une relation permanente entre l’instance et son environnement, à commencer avec le citoyen» candidat ou électeur «.

Salima Ettouahria