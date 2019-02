Sécurité alimentaire : Tributaire de la production des différentes filières

Le Président Bouteflika honoré pour sa contribution au développement du secteur de l’agriculture

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé, hier à Blida, que la sécurité alimentaire nationale était tributaire de l'autosuffisance dans la production des différents produits agricoles. Dans son allocution, en marge de l'installation du Conseil national interprofessionnel de la filière apiculture, M. Bouazghi a souligné que «la réalisation de l'autosuffisance dans les différentes filières agricoles est le seul moyen de garantir la sécurité alimentaire en Algérie». Il a ajouté que la réalisation de cet objectif (autosuffisance) passait par l'exploitation de tous les moyens et l'utilisation de tous les moyens offerts par l'Etat pour faire de l'agriculture une véritable alternative aux hydrocarbures et l'une des bases de la consolidation de la souveraineté nationale. M. Bouazghi souligne que son objectif est «d’assurer» la sécurité alimentaire du pays, d’autant plus que le gouvernement a mis «tous» les moyens humains et matériels pour relever ce défi. «Je vous signale que le Président de la République a, depuis toujours, lié notre indépendance alimentaire à notre souveraineté nationale», a-t-il tenu à le rappeler.

Le ministre affirme que l’Algérie est devenue un pays «leader» en Afrique et dans le monde arabe dans le secteur agricole et révèle que ce dernier engrange chaque année 30 milliards de dollars, ce qui représente 12,5% du PIB. «Nos produits sont exportés vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique ainsi que dans le monde arabe», s’est réjoui, hier, à Blida, Abdelkader Bouazghi, lors de l’installation du Conseil national interprofessionnel de la filière miel et apiculture.

Il a affirmé que ces belles performances n’auraient pu être réalisées sans le plan d’action mûrement réfléchi et la stratégie «clairvoyante» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a alloué depuis 2000 un montant de 3.000 milliards de DA au secteur, ce qui a engendré de multiples investissements qui ont touchés plusieurs filières. Il a également rappelé que M. Bouteflika a donné, lors des assises nationales de l’agriculture, des orientations pour «restructurer» le secteur. «Depuis avril dernier, nous accompagnons rigoureusement les agriculteurs pour qu’il s’organisent. C’est dans ce cadre que 20 conseils nationaux interprofessionnels ont été installés», a soutenu le ministre.

Le ministre s’est d’autre part réjoui de la hausse de la production de miel passant de 35.000 quintaux en 2000 à 75.000 quintaux en 2018. «L'Algérie qui importait en 2000 quelque 50.000 quintaux de miel n'en importe aujourd'hui que près de 1.300 quintaux. D’ici quelques années, nous allons réduire considérablement l’importation», a-t-il indiqué. «500.000 agriculteurs ont bénéficié de l’aide directe des pouvoirs publics», a-t-il confié avant de faire part de sa certitude que l’agriculture sera l’alternative «concrète» aux hydrocarbures. Bouazghi a déclaré que la wilaya de Blida est un des «leaders» en matière d’agriculture avec une production de 100 milliards de DA en 2018. Le ministre a procédé à l’inauguration de la première édition de la foire nationale de l’apiculture. Le président de la chambre d’agriculture de Blida a indiqué que la réussite de la politique agricole «renforce» notre souveraineté nationale et il salué la décision du Chef de l’Etat de se présenter aux élections. Le Président de la République a été honoré pour sa contribution active au développement de l’agriculture.

Sami Kaïdi