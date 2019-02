Réunion des cadres des affaires religieuses : « Vivre l’islam dans le cadre républicain »

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a présidé, hier à Dar El Imam à El Mohammadia, une rencontre avec les cadres des directions des wilayas de son secteur afin de procéder à l’évaluation des acquis de son secteur et engager une réflexion sur les perspectives et futurs plans d’action pour les cinq prochaines années.

A cet effet, M. Aïssa évoquera la mise en place de cinq ateliers devant être inscrits dans l’agenda du secteur. Il s’agit de prime abord, pour le prochain plan quinquennal, «d’insuffler le sentiment de fierté d’appartenir à un islam ancestral». M. Aïssa a rappelé ce qui a été demandé aux comités scientifiques réunis la semaine dernière, et qui est de plancher sur les questions et problématiques liées au renforcement du référent religieux.

Revivifier le référent religieux signifie pour M. Aïssa «se réconcilier avec soi-même, son histoire religieuse prestigieuse, et l’héritage de ses aïeux». Dans ce sens, le ministre évoque un nouveau concept celui de la «mosquée républicaine», où les efforts déployés dans le secteur des affaires religieuses «qui ont débouché sur des résultats importants et fort ambitieux, ont permis de créer un réel sentiment d’appartenance à un islam modéré qui puise ses racines dans l’héritage de nos savants», s’est-il félicité. Soulignant que cet effort de réflexion s’inscrit dans le cadre de la défense d’une identité religieuse s’inspirant de notre héritage culturel et riche patrimoine civilisationnel et théologique repoussant ainsi «toute instrumentalisation politique de la religion ou de la mosquée qui devrait s’inspirer des lois de la République», le ministre a rappelé que «la mouvance islamiste» a déraillé de ce concept et les conséquences désastreuses qui ont en découlé ont été amèrement vécues, a-t-il laissé entendre à demi-mot. A cet effet, il signalera que son département s’est engagé d’ores et déjà, dans le cadre des séminaires de formation mensuels, à œuvrer «pour ancrer ce concept de la mosquée républicaine».

En plus de la préservation du référent religieux de la nation, les autres ateliers concernent la formation continue des imams, la numérisation des services de l’administration, l’investissement dans le potentiel économique des Wakfs, l’organisation du Hadj et de la Omra. Les recommandations de ces ateliers constitueront «les jalons qui devront être traduits par la suite en articles juridiques dans le cadre de la loi de l’orientation du secteur des affaires religieuses», explique le ministre.

Partant de ce qui a été réalisé, le ministre a rappelé que la réforme de l'organisation du hadj, par exemple, «a permis d'atteindre les objectifs escomptés».



Premier départ vers les Lieux saints le 15 juillet



Interpellé sur la question des frais du Hadj, M. Aïssa a admis une augmentation des coûts de séjours aux Lieux saints, «à cause des nouvelles taxes imposées par les autorités saoudiennes qui avoisinent les 5%, ainsi que les frais de transports ont triplé». Néanmoins, le ministre a relativisé en expliquant qu’il ne s’agit pas là «d’une hausse vertigineuse» et qu’«il n’y aura pas de charges supplémentaires». Il a par la suite expliqué que parmi les avancées enregistrées dans le chapitre concernant l’organisation du Hadj, désormais «l’Office national de Hadj et de la Omra (ONHO) ne gère plus que 40% des parts de marché de cette activité, laissant les 60% restants au secteur privé et aux agences touristiques. Ceci, en parallèle aux mécanismes mis en place empêchant ainsi toute tentative de détournement d’argent de la part des courtiers et agences frauduleuses. Ce qui représente une avancée parce que désormais les Hadjis algériens pourront, en fonction de leurs capacités financières faire «le choix entre différentes formules pour accomplir les rites de la Omra et séjourner aux Lieux saints» a-t-il dit.

Le ministre a également annoncé lors de cette rencontre, la tenue mardi, de la première réunion de la commission technique du ministère de l’Intérieur, pour mettre en place les dispositifs d’examen des dossiers, et leur acheminement pour l’obtention des visas».

Une autre réunion du comité multisectoriel se tiendra au plus tard la semaine prochaine, «afin de gérer cette phase jusqu’au premier départ du Hadj programmé pour le 15 juillet», a indiqué le ministre précisant que son secteur compte lancer une campagne de sensibilisation pour informer l’opinion publique sur les préparatifs, l’organisation et le déroulement de tout ce processus «en toute transparence». S’agissant de la Grande Mosquée, M. Aïssa a affirmé qu’une «commission multisectorielle technique, sous la responsabilité du Premier ministre sera mise en place afin de veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour gérer ce grand monument de religion et de culture», en ajoutant que «le Conseil ministériel qui se tiendra au cours de ce mois de février aura à définir le cadre général pour la gestion de ce haut lieu de culte». Partant de là, Mohamed Aïssa a assuré que «les responsabilités, les prérogatives de la commission chargée de la gestion de la Grande Mosquée seront débattues dans le cadre de réunions périodiques, dont l’une sera organisée demain, lundi, et qui portera sur l’élaboration d’un projet de décret exécutif qu’examinera le gouvernement pour définir les mécanismes et modalités de fonctionnement et de gestion de ce grand monument de culte.

Tahar Kaïdi