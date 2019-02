Production pharmaceutique : Bientôt une usine turque

Le Conseil d'affaires de la santé, sous l'égide du Conseil turc des relations économiques étrangères (DEIK), a organisé récemment une mission en Algérie avec l’objectif de lancer une formation de médecins. La coordinatrice du conseil, Mme Bashak Canpolat, a indiqué que les discussions avec le ministère de la Santé se poursuivront pour déterminer les modalités de coopération et d’investissement dans l’industrie pharmaceutique et démarrer les travaux d’usine de production des médicaments. La représentante du Conseil d'affaires, Mme Ayhen Yenigün, a évoqué la possibilité de créer des cliniques en radiologie et des centres d'imagerie. La délégation a visité l'hôpital Mustapha-Bacha et a rencontré des responsables de la CNAS. Le but «n'est pas de transférer des malades en Turquie, mais de nouer des partenariats», a précisé Ayhen Yenigün selon laquelle 280 patients algériens se rendent annuellement en Turquie. D’après le ministère turc de la Santé, 450.000 Algériens se sont rendus en Turquie, pour suivre des traitements notamment pour effectuer des greffes de la moelle osseuse. 72 médecins, algériens et turcs, se sont réunis pour abordé les thèmes lié à la chirurgie cardiaque, la gastro-entérologie, la transplantation d'organes, la neurochirurgie, l'oncologie médicale, la chirurgie de la colonne vertébrale, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiovasculaire pédiatrique et la prise en charge de l'obésité.

Tahar Kaïdi