Industrie en 2019 : une année faste

«J’ai bon espoir que l'année 2019 sera faste pour notre industrie, favorisée par la stabilité de notre pays, à tous égards, et par les encouragements et aides multiples accordés par l'Etat», a-t-il écrit dans un éditorial.

D'ores et déjà, il constate que les investissements dans le secteur industriel continuent de progresser. En 2018, ont été enregistrés, au niveau de l'ANDI, quelque 2.300 projets, pour un montant de plus de 1.000 milliards de DA et prévoyant la création d'environ 92.000 emplois, a-t-il expliqué. Selon le ministre, les filières sidérurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, agroalimentaires, chimiques et plastiques ont absorbé 770 milliards de dinars, reflétant leur dynamisme.

Les industries du bois, du papier, du textile, des matériaux de construction ne sont pas en reste et connaissent aussi une croissance. Une relance vigoureuse des industries chimiques, notamment le verre, les dérivés du sel, les fibres synthétiques et les détergents sont à l'étude tant au niveau du ministère que des opérateurs et constituent une priorité au vu du niveau d'importation de ces produits, a-t-il aussi mentionné. Il remarque que les nouvelles unités font appel de plus en plus à des équipements de pointe, permettant une production de qualité et une meilleure compétitivité «essentielles pour une présence sur les marchés extérieurs». De ce fait, estime-t-il, les exportations des produits industriels ont davantage progressé en 2018 et le seront davantage dans les années à venir avec le démarrage des nouveaux projets, notamment dans la sidérurgie, le textile, les engrais et les matériaux de construction, sans oublier l'électronique et l'électroménager. Au niveau de la gestion, il est mis en exergue le fait que l'effort de numérisation sera accéléré au niveau de l'administration et fortement encouragé au niveau des entreprises car c'est «une source de progrès indéniable».

«De même, nous attendons l'achèvement des collectes d'information sur l'ensemble des unités industrielles permettant la publication d'un répertoire national et la confection de la cartographie industrielle», informe le ministre.

Selon lui, il est attendu de la nouvelle Agence de développement de la PME et de promotion de l'innovation (ADPMEPI) de donner une nouvelle impulsion à la création de nouvelles unités de production, particulièrement dans la sous-traitance «où la demande pour la filière automobile est très forte».

M. Yousfi aborde aussi le secteur des mines et cite de nombreux projets dont celui des phosphates de Bled El Hadba (Tébessa) prévoyant une production d'une dizaine de millions de tonnes par an, tout en parlant de progrès «décisifs» dans le processus de la valorisation de l'immense gisement de fer de Gara Djebilet (Tindouf).

C'est le même cas pour celui du plomb-zinc d'Oued Amizour (Bejaia) et de la mine de manganèse de Guettara (Béchar) ainsi que les actions menées pour la relance de la production de marbre et de substances utilisées par l'industrie qui «sont de bon augure pour l'avenir». A. M.