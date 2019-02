Journée du chahid : Fidélité au sacrifice des martyrs

C’est dans une salle archicomble du complexe omnisport du 8 Mai 1945, que se sont donné rendez-vous hier, les enfants, veuves de chouhada et ayants droit et de nombreuses figures de la famille révolutionnaires.

Une rencontre d’autant plus imposante qu’elle fut rehaussée par la présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, du wali Nacer Maskri ainsi que de Tayeb Houari secrétaire général de l’organisation des enfants de chouhadas, Bensaaoucha Mohamed vice-président représentant du président de l’APN, le commandant général des Scouts musulmans algériens et de nombreux autres invités représentants de différentes organisations.

Dans cette salle où ont pris place plus de 8.000 participants venus de toutes les wilayas, alors que d’autres fort nombreux, ayant dû faute de place, rester à l’extérieur, le wali qui sera le premier à intervenir, souhaitera la bienvenue à cette organisation pour avoir choisi le cité du 8 Mai 1945, exprimant sa fierté de rencontrer les dignes héritiers des artisans du sacrifice et de la liberté. Il soulignera le parcours glorieux de la Révolution de Novembre et rendra un vibrant hommage aux chouhada et aux moudjahidine consacrant une large part de son intervention à l’organisation des enfants de chouhada, ses acquis dans la préservation des valeurs de novembre et ses positions inébranlables aux cotés du Président Abdelaziz Bouteflika.

Tayeb el Houari, secrétaire général de l’Organisation des enfants de chouhadas abondera dans ce même sens : «Vous avez su relever le défi et consolider la dynamique de la continuité au moment où certains s’aventuraient à porter atteinte à notre organisation et au message qu’elle véhicule. Nous sommes partie intégrante de cette grande maison qu’est l’Algérie de Novembre et non des locataires» ajoutera Tayeb El Houari, soulignant cette adhésion inébranlable à la continuité et «la fidélité entière et sans faille au moudjahid Président Abdelaziz Bouteflika dans l’œuvre d’édification, la dynamique de la paix et de la réconciliation nationale qu’il a su instaurer depuis 1999».

M. Zitouni mettra à son tour en exergue les symboles forts portés par une telle journée et transmettra à la famille des enfants de chouhada et aux habitants de la wilaya les salutations du Président, Abdelaziz Bouteflika. Une rencontre d’autant plus forte qu’elle est placée sous le haut patronage du président de la République et «sous le signe du serment à nos glorieux martyrs».

Le ministre qui rendra un vibrant hommage à tous ces artisans de la liberté et de la dignité dira : «L’Algérie perçoit dans la dimension qui s’impose votre amour pour la patrie, votre sens du sacrifice et votre attachement aux idéaux de Novembre. Un attachement sincère au Président Abdelaziz Bouteflika, ses réalisations, fiers d’être les dignes héritiers de vos aînés. Vous êtes le flambeau qui illuminera les générations de demain et ancrera en eux, l’amour de la patrie.»

Une l’issue de la rencontre l’ONEC honorera le Président Abdelaziz Bouteflika et l’assurera une fois encore de son soutien entier dans la poursuite de l’œuvre d’édification.

F. Zoghbi