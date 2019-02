M. Gaïd Salah en visite officielle aux émirats Arabes Unis

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, effectue depuis hier, et jusqu’au 21 février, en qualité de représentant du Président de la République, chef suprême de Forces armées, une visite officielle aux Emirats arabes unis pour prendre part au 14e Salon international de défense "IDEX-2019" à Abou Dhabi sur invitation de Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l'Etat, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Emirats arabes unis. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre l'Armée nationale populaire et les Forces armées émiraties, permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun.

M. Gaid Salah a été accueilli avec les honneurs militaires à l’aéroport Al Botain d’Abu Dhabi, par M. Mohamed Ahmed El Baouardi, ministre d’Etat des Affaires de défense émirati, le général-major Faris Al-Mazroui ministre d’Etat, conseiller des Affaires présidentielles des Emirats arabes unis, ainsi que des responsables militaires des Forces armées émiraties, auxquels il a transmis les salutations du Président de la République Abdelaziz Bouteflika au gouvernement et peuple émiratis".