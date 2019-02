Importations de produits alimentaires : Hausse de la facture en 2018

La facture globale des importations des produits alimentaires a connu une hausse, en 2018, tirée essentiellement par les céréales-semoule-farine et les tourteaux de soja, a appris l'APS auprès des Douanes algériennes. La facture globale d'importation du Groupe des produits alimentaires a atteint 8,573 milliards de dollars (mds usd) en 2018 contre 8,438 mds usd en 2017, en hausse de 135 millions de dollars (+1,6%), précise le Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes (Cntsid). Par catégories de produits, la facture des importations des céréales-semoule-farine a grimpé à 3,1 mds usd en 2018 contre 2,77 mds usd en 2017, soit une augmentation de plus de 320 millions de dollars (+11,55%). Quant aux importations des tourteaux de soja, elles se sont chiffrées à 619,8 millions usd contre 422,8 millions usd, en hausse de 197 millions usd (+46,6%). Par ailleurs, cinq autres principaux produits alimentaires (lait et produits laitiers, sucre et sucreries, café-thé, légumes secs et viandes) ont connu des baisses par rapport à l'année 2017. Ainsi, le lait et produits laitiers ont été importés pour 1,400 md usd contre 1,409 md usd, en baisse de neuf millions usd

(-0,65%). Concernant les sucres et sucreries, ils ont été importés pour 815,54 millions usd contre 1,034 md usd, soit une diminution de près de 219 millions usd (-21,15%). Les légumes secs ont été importés pour 387,32 millions usd contre 450,44 millions usd, en baisse de 63,12 millions usd

(-14,01%). De même, les importations du café et thé ont baissé à 367,56 millions usd contre 423,77 millions usd, en baisse de 56,21 millions usd (-13,26%). Les importations des viandes ont également reculé à 186,24 millions usd contre 188,85 millions usd, en baisse de 2,61 millions usd (-1,4%). En dehors de ces sept principaux produits, le reste du Groupe des produits alimentaires a été importé pour 1,70 md usd en 2018 contre 1,73 md usd en 2017. Concernant les huiles destinées à l'industrie alimentaire (classées dans le Groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production), leurs importations ont totalisé 926,10 millions usd en 2018 contre 850,36 millions usd en 2017, en hausse de 75,74 millions usd (+9%). Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire s'est chiffrée à 9,5 mds usd en 2018 contre 9,3 mds usd en 2017.