OPGI : Haro sur les indus occupants

A l’heure actuelle, les services de l’Office de promotion et de gestion immobilières n’ont reçu aucune directive pour l’ouverture des souscriptions aux citoyens désirant bénéficier de la nouvelle formule LLP (logement locatif promotionnel), a indiqué le directeur général de l’OPGI, Mohamed Baroud, lors d’une conférence de presse.

A ce propos, le responsable a, toutefois, confirmé qu’un programme pilote de cette nouvelle formule de 150 logements sera réalisé par l’OPGI dans la commune de Bir El Djir. Lors de cette rencontre consacrée au bilan annuel et aux différents projets et programmes relevant de la gestion de l’OPGI, M. Baroud a expliqué que les efforts de l’Etat visant à régler la crise du logement et satisfaire les demandes des citoyens dans les différentes formules d’accès au logement vont se poursuivre sur la même cadence. Ainsi, il fera savoir qu’en 2019, près de 14.800 logements sociaux, 154 LPA et 100 LSP seront distribués. A propos de cette dernière formule, il a précisé que la réception de ces 100 logements va permettre de clôturer définitivement ce programme (LSP) dont une partie a connu un grand retard. Le directeur général de l’OPGI a, par ailleurs, présenté quelques chiffres sur les projets réalisés et livrés en 2018. L’on note ainsi la distribution de pas moins de 11.500 logements de type locatif public et la réception de 204 unités de type LPA.

Concernant les équipements publics, il a été réalisé et réceptionné 12 groupes scolaires jusqu’au 31 décembre 2018, ainsi que de nouveaux sièges de sûreté urbaine et des dispensaires au niveau des nouvelles cités. Cinq autres projets de réalisation de sièges de sûreté urbaine sont lancés notamment à Béthioua, Oued Tlélat et Belgaïd, a-t-on indiqué. Aussi, trois établissements de santé (dispensaires) ont été lancés dans les localités de Chahid Mahmoud, Belgaid et Oued Tlélat. Dans le secteur de l’éducation, 18 groupes scolaires devront être réceptionnés durant l’année en cours, dont huit avant la fin du premier semestre, a précisé le même responsable, avant d’ajouter que six CEM et un lycée seront lancés cette année. Pour ce qui est du grand chantier de réfection des anciens immeubles, dont l’opération est confiée depuis son lancement à l’OPGI, M. Baroud a fait savoir que neuf immeubles situés au centre-ville d’Oran bénéficieront de travaux de réhabilitation au courant de cette année, rappelant qu’un total de 44 immeubles ont été réceptionnés en 2018. S’agissant de la régularisation des dossiers de particuliers ayant acheté des logements par désistement, le responsable a indiqué que 6.000 cas ont été régularisés. Sur le même sujet, il a rappelé que les services de l’OPGI ont mis en place des brigades pour identifier et recenser les occupants illégaux des logements relevant du parc immobilier de l’OPGI. Evoquant le nouveau programme du LPA, il a annoncé le lancement d’un programme de 500 unités qui sera réalisé dans le nouveau pôle urbain «Ahmed-Zabana» à Misserghine. L’opération est prévue avant la fin du premier semestre de l’année 2019. Concernant la situation du secteur à l’échelle de la wilaya, il convient de rappeler que lors de sa dernière visite effectuée dans la wilaya le 17 janvier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a procédé à la pose de la première pierre d’un programme de construction de 2.000 logements formule location-vente et 420 autres de type LPA au site «Chahid Ahmed-Zabana».

A la salle de conférence de la mosquée Abdelhamid- Benbadis, le ministre a présidé une cérémonie d’attribution de 4.507 logements dont 4.107 de la formule location-vente et 400 LPA (Logement promotionnel aidé). Il est à signaler qu’Oran a enregistré, en 2018, la distribution de plus de 20.000 logements. Sur un programme totalisant 172.337 logements, pas moins de 99.259 ont été livrés et près de 71.000 unités sont en cours de réalisation, dont une bonne partie est en voie de réception, selon les chiffres dévoilés par le premier responsable de l’exécutif. Une opération d’une grande ampleur a débuté le 1er novembre passé avec la remise des clés de plus de 6000 logements à leurs bénéficiaires. Le wali a précisé que grâce aux directives du Président de la République M. Abdelazziz Bouteflika ayant permis la levée du gel sur un nombre de projets de travaux d’aménagement extérieur, la wilaya a pu réceptionner ces logements, qui étaient livrés dans des cités non encore aménagées.

Amel Saher