Constantine : Un enfant de 5 ans mortellement percuté par un camion-remorque

Les éléments de la Protection civile de l’unité secondaire Guedjali Ahcène de la commune d’Ibn Ziad (ex-Rouffach) sont intervenus vendredi, sous les coups de 15h45, au niveau de la route nationale 79, au lieu-dit El Melha relevant de la même commune, afin de secourir un enfant percuté par un camion-remorque de marque Hyundai. Âgé de 5 ans et répondant aux initiales D. B., la victime n’a malheureusement pu être sauvée, et la dépouille a été évacuée vers la morgue du centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine.

Les causes de ce regrettable accident n’ont, pour le moment, pas encore été déterminées. Pour rappel, le bilan de l’année 2018 du groupement de la Gendarmerie nationale de Constantine a fait ressortir une augmentation de 38 % du taux de mortalité sur les routes par rapport à 2017, et ce en dépit d’une baisse des accidents estimés à plus de 30 % comparativement à la même période.

L’accident le plus meurtrier a également été causé par un poids lourd, lorsqu’au mois de mars dernier, dans la commune de Beni Hamidène, un camionneur a entrainé la mort de 7 personnes, dont 3 enfants, après avoir perdu le contrôle de son véhicule.

Issam B.